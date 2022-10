Morawiecki grzmi w kolejnym mailu ze skrzynki Dworczyka. "Leniwy nieudacznik"

"Marlena, zastanów się wraz z ministrami od siebie oraz z gabinetem politycznym, co jeszcze można zrobić w zakresie wytwarzania presji na Trzaskowskiego" - napisał premier Mateusz Morawiecki do Marleny Maląg, ówczesnej minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Dalej szef rządu przekonywał, że trzeba pokazać "skuteczność PiS kontra nieudacznik Trzaskowski, pracowitość PiS kontra leniwość Trzaskowskiego".

Morawiecki żądał od Maląg raportu, jak zamierza to zrobić i podpowiadał, że rząd mógłby "zaproponować pomoc w wypłatach dla przedsiębiorców, bo to, co się teraz dzieje, to nie jest fair" i wspominał o "opieszałości urzędniczej" warszawskiego samorządu.

Kolejny mail, który wyciekł ze skrzynki pocztowej Michała Dworczyka ‧ fot. PoufnaRozmowa.top ‧ fot. PoufnaRozmowa.top

Wyciek maila Dworczyka. Szukają haków na Trzaskowskiego

Chodzi o rozpatrywanie wniosków o pożyczkę dla mikroprzedsiębiorców po epidemii koronawirusa. Dzień przed mailem Morawieckiego media upubliczniły list, który napisała minister rodziny do prezydenta Warszawy. "Z naszych informacji wynika, że Urząd Pracy m.st. Warszawy rozpatrzył do tej pory mniej niż 10 proc. wszystkich wniosków" - ubolewała Marlena Maląg. Zaapelowała też do Rafała Trzaskowskiego, aby poległy mu urząd przyspieszył pracę. Wcześniej Trzaskowski skarżył się, że rząd przerzuca obowiązki na samorządy w realizacji tarczy antykryzysowej i apelował o wsparcie finansowe.

Do wymiany tych oskarżeń doszło na miesiąc przed wyborami prezydenckimi, które odbyły się 28 czerwca. Rafał Trzaskowski był najpoważniejszym kontrkandydatem Andrzeja Dudy, więc partia rządząca na wszelkie sposoby starała się go zdyskredytować. Ostatecznie w drugiej turze wygrał kandydat PiS, uzyskując 51,03 proc. poparcia. Prezydent Warszawy dostał 48,97 proc.głosów.

RadioZET.pl/Poufna Rozmowa