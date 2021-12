Wyciekł szokujący mail prof. Horbana do Dworczyka. "Rozstrzelanie na dziedzińcu TVN"

Nowy wątek afery mailowej dotyczy korespondencji z 25 lutego 2021 roku. Tego dnia zmarło 286 pacjentów z COVID-19. Trzy dni wcześniej szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że otrzymał pozytywny wynik testu na obecność koronawirusa. Mimo to polityk PiS był w tym czasie widziany przed szpitalem MSWiA.

Afera mailowa. Prof. Horban: Rozstrzelanie na dziedzińcu TVN

Prof. Andrzej Horban otrzymał od dziennikarki TVN24 dwa pytania dotyczące nieprzestrzegania przed Michała Dworczyka zasad izolacji.

"1. Jakie przepisy epidemiologiczne naruszył minister Michał Dworczyk jako osoba ze stwierdzonym COVID-19, której przydzielono kwarantannę:

- opuszczając kwarantannę,

- korzystając ze służbowego samochodu z kierowcą (co minister również potwierdził)?

2. Czy i jakie konsekwencje mogą zostać wyciągnięte wobec ministra Dworczyka w związku z ewentualnym naruszeniem przepisów epidemiologicznych wprowadzonych z powodu pandemii COVID-19?" – napisała Gabriela Sieczkowska z redakcji Konkret24.

Główny doradca Mateusza Morawieckiego ds. COVID-19 przesłał wiadomość do Michała Dworczyka. W treści maila załączył kpiący komentarz: "Ha, ha. Ps. Proponuję odpowiedź: Ad 1 - żadnych (nie ma przydzielonej kwarantanny), ad 2 - rozstrzelanie na dziedzińcu TVN (może być samobiczowanie tamże)".

Afera mailowa wybuchła na początku czerwca, kiedy to pojawiły się pierwsze zrzuty ekranu ze skrzynki pocztowej Michała Dworczyka. Dotychczas przedstawiciele rządu nie potwierdzili, czy publikowana w internecie korespondencja jest autentyczna. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia do sprawy odniósł się Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla portalu Interia.pl. – Rozmawiałem z Michałem Dworczykiem wielokrotnie. Głównym problemem jest to, że lepiej nie korzystać z prywatnych maili do publicznych spraw, ale poza tym, niczego większego nie znajduję – powiedział prezes PiS i wicepremier ds. bezpieczeństwa.

RadioZET.pl