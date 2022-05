“Wygralibyśmy wybory, gdyby na czele PO stanął Siemoniak”. Zaskakujące słowa Schetyny

- Wygralibyśmy wybory parlamentarne, gdyby na czele PO stanął Siemoniak - powiedział we wtorek na antenie Radia ZET były szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna.

Grzegorz Schetyna w programie Gość Radia ZET stwierdził, że gdyby to Tomasz Siemoniak, a nie Borys Budka stanął na czele PO "na pewno byłoby inaczej". - Nie wiadomo, czy wróciłby Donald Tusk. Wierzę, że gdyby na czele PO stanął Tomasz Siemoniak, to wygralibyśmy wybory parlamentarne – powiedział były szef Platformy, pytany w internetowej części programu „Gość Radia ZET” o poprzednie przywództwo partii. - Gdybyśmy utrzymali tempo budowania relacji między partiami, filozofię paktu senackiego, to wygralibyśmy – dodał.

Dopytywany przez Beatę Lubecką o to, czy w takim razie Borys Budka położył sprawę, jej gość odpowiedział: - Nie położył sprawy, tylko PO jest partią demokratyczną, wybiera przewodniczącego, a on ma za zadanie wygrać wybory parlamentarne.

Schetyna: Z Siemoniakiem na czele PO wygralibyśmy wybory parlamentarne

Pytany przez słuchacza o to, czy jest w „teamie Trzaskowski” czy raczej „teamie Tusk”, Grzegorz Schetyna ocenił, że to pytanie typu „czy kochać mamusię czy tatusia”. - Ja kocham wygrywać – podkreślił polityk.

Przyszłość Rafała Trzaskowskiego? - Pytanie do niego – czy chce robić i prowadzić politykę w czystym wymiarze lidera opozycji, czy skupia się na Warszawie. To bardzo trudne do połączenia. Trudno być gospodarzem największego miasta i jednocześnie zajmować się polityką w pierwszej linii – mówił Gość Radia ZET. – Ja bym poczekał – dodał. Zdaniem Schetyny nie personalia są dziś ważne, tylko porozumienie opozycji i zbudowanie zaufania.

Recepta PO na zatrzymanie inflacji? „Odsunąć PiS od władzy”

- Jak najszybciej usunąć prezesa Glapińskiego – odpowiedział polityk Platformy pytany o to, jaka jest recepta jego partii na zatrzymanie inflacji. Jego zdaniem „trzeba odwołać Morawieckiego i Glapińskiego, żeby móc poważnie rozmawiać z ekspertami, żeby zbudować porozumienie”. - Podstawowa rzecz – odsunięcie PiS od władzy – podkreślił Gość Radia ZET.

RadioZET.pl/oprac. AK