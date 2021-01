Wyrok TK w sprawie aborcji, wraz z treścią jego uzasadnienia, został opublikowany w środę, 27 stycznia. Stał się kolejnym preludium do wszczęcia protestów. W wielu miastach Polski zebrali się sympatycy Strajku Kobiet chcąc wyrazić frustrację po kontrowersyjnym wyroku TK. Zgodnie z prawem, wraz z publikacją treści jego uzasadnienia, wchodzi on w życie.

Rządzący bronią decyzji TK, o czym świadczy wypowiedź posła PiS Marka Suskiego. Na antenie radiowej Jedynki podkreślił, że "treść uzasadnienia wyroku TK jest oparta o konstytucję uchwaloną jeszcze przez lewicę". Zwrócił uwagę, że zagwarantowała ona ochronę życia ludzkiego, stąd "mówienie o tym, że jest to skandal zakrawa o kpinę" i w ocenie posła - "świadczy o oderwaniu od rzeczywistości".

Poseł PiS broni wyroku TK. Mówi o doprecyzowaniu prawa aborcyjnego

Potwierdził też, że rządzący pracują nad nową ustawą, która miałaby umożliwić „dokonanie wybory” przez kobiety. "Został powołany zespół i rzeczywiście w sytuacjach wad letalnych na przykład w przypadku płodu bezczaszkowego, który nie może żyć poza organizmem matki - powinna być możliwość dokonania wyboru przez kobietę. To jest rzecz, która przy tym orzeczeniu TK nie znalazła się, stąd też takie prace będą prowadzone" - zapowiedział Suski.

Na zarzuty, że PiS zniszczył tzw. kompromis aborcyjny i rozpętał wojnę ideologiczną, odparł: "to te same argumenty, które były używane od wielu miesięcy, od kiedy Trybunał zajął się tą sprawą. To niczego nie wnosi. Ma jedynie na celu podburzenie nastrojów, być może spowodowanie jakichś protestów ulicznych, które w konsekwencji mogą doprowadzić do większych zakażeń" - stwierdził Suski.

Pytany o demonstracje, poseł Suski powiedział, że "w polskim społeczeństwie jest spora rzesza ludzi, którzy opowiadają się za aborcją na życzenie i swoje poglądy demonstrują". Zaznaczył, że w Polsce jest "wolność słowa i różne poglądy - często nawet sprzeczne ze sobą" mogą być głoszone.

RadioZET.pl/PAP