Opozycja ostro o uzasadnieniu wyroku TK ws. aborcji. "Dranie", "Pseudowyrok"

Politycy opozycji w ostrych słowach komentują opublikowanie przez Trybunał Konstytucyjny uzasadnienia do wyroku ws. aborcji. Barbara Nowacka i Borys Budka (KO) mówią o „draniach” i „prowokacji”, a Joanna Scheuring-Wielgus (Lewica) o „wyroku atrapy wartej tyle, co rolka papieru toaletowego”.

Trybunał Konstytucyjny opublikował uzasadnienie do kontrowersyjnego wyroku zaostrzającego prawo aborcyjne. Po ponad trzech miesiącach od orzeczenia TK, kierowanego przez sędzię Julię Przyłębską, wraca niezaogniony spór światopoglądowy.

Politycy KO i Lewicy w skrajnie ostrych słowach skomentowali opublikowane w środę uzasadnienie wyroku ws. aborcji. "To nie Trybunał, to nie wyrok, to dranie" - oceniła na gorąco posłanka Barbara Nowacka (KO).

Opozycja o uzasadnieniu wyroku TK ws. aborcji. "Pseudowyrok pseudotrybunału"

Zdaniem Nowackiej decydujący o prawie aborcyjnym „w najtrudniejszym momencie, jaki widziała historia współczesna Polski, po raz kolejny wywołują wojnę polsko-polską”. Równie dosadny był lider PO Borys Budka. "Publikacja na stronie Trybunału Konstytucyjnego uzasadnienia do pseudowyroku pseudotrybunału w chwili, w której Polska jest w ogniu walki z pandemią, jest w mojej ocenie prowokacją ze strony Jarosława Kaczyńskiego" - powiedział z kolei szef PO.

Jego zdaniem rząd PiS, realnie kierowany przez wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, "próbuje przykryć swoją nieudolność i fiasko programu szczepień". "Próbuje odwrócić uwagę od tego, że nie zakupiono 15 mln szczepionek. Próbuje odwrócić uwagę od upadających przedsiębiorców i czyni to w sposób wyjątkowo cynicznie, czyni to grając zdrowiem i życiem Polek" - podkreślił szef Platformy.

O mobilizacji Strajku Kobiet napisała natomiast posłanka Lewicy, Joanna Scheuring-Wielgus. „Tekst, który wydała dziś z siebie atrapa TK jest wart tyle, co rolka papieru toaletowego. W Polsce nie ma TK. Nie ma więc orzeczeń TK, ani uzasadnień do orzeczeń TK. Trzeba się ciepło ubrać i walczyć o swoje @strajkkobiet” – napisała na Twitterze posłanka.

RadioZET.pl/Twitter