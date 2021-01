PiS szykuje pakiet dla matek, którym wyrok TK odebrał prawo do aborcji

PiS przygotowuje pakiet pomocy dla kobiet, którym wyrok TK odebrał prawo do aborcji ze względu na wady płodu - informuje "Gazeta Wyborcza". Rządzący chcą "hospicjów perinatalnych" oraz świadczeń dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci.

Po publikacji wyroku TK ws. aborcji Polki i Polacy znów wyszli na ulice. W czwartek w wielu miastach Polski odbyły się protesty, a pod siedzibą Trybunału w alei Szucha doszło do starć z policją. Partia rządząca jako odpowiedzialnych za manifestacje wskazała swoich oponentów politycznych. - To jest jedyny pomysł opozycji, jedyny pomysł PO, która nie ma programu. Takie wyprowadzanie ludzi na ulicę stanowi dla nich zagrożenie i dla tych, z którymi oni będą się później kontaktować - mówiła rzeczniczka PiS Anita Czerwińska w TVP Info.

Publikacja wyroku TK. PiS chce świadczeń dla matek ciężko chorych norowodków

Zadowolenia z publikacji wyroku TK nie ukrywał poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Według "Wyborczej" to on jest inicjatorem zmian i zaostrzenia prawa aborcyjnego.

Razem z zespołem działającym na rzecz życia postuluje teraz, by „godnie zaopiekować się dzieckiem i ograniczyć jego cierpienie”. Jakie są plany rządzących?

Chcą szpitali położniczych z osobnymi pokojami „dla matek z ciężko chorymi noworodkami, a także dostępu do przychodni perinatalnych i hospicjów perinatalnych”. Tych ostatnich ma być po jednym w każdym województwie. "Gazeta Wyborcza"

To jednak koniec. PiS chce, by matki ciężko chorych i niepełnosprawnych dzieci otrzymały pomoc finansową. "[...] 20 tys. zł jednorazowego świadczenia +wynikającego z ustawy za życiem+ i 1,5 tys. zł miesięcznie dla rodzin wychowujących niepełnosprawne dzieci. A opieka ma być traktowana jak praca, która daje prawo do emerytury" - czytamy.

Nad pakietem pomocy dla matek dzieci z ciężkimi wadami pracuje też Solidarna Polska. Z nieoficjalnych informacji PAP wynika, że projekt porusza m.in. kwestię hospicjów perinatalnych, o których wsparcie partia ta zabiega już od kilku miesięcy. "Przekazałem dziś ważny projekt rozwiązań, mających na celu pomoc ze strony państwa kobietom w ciąży, których dzieci mają ciężkie wady. Projekt otrzymał prezes Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i Jarosław Gowin" - czytamy we wpisie wiceszefa Solidarnej Polski Michał Wójcika opublikowanym w czwartek na Twitterze.

W środę po godz. 23 w Dzienniku Ustaw został opublikowany wyrok TK z 22 października ub. roku ws. przepisów antyaborcyjnych, a w nocy w Monitorze Polskim opublikowano jego pisemne uzasadnienie. Wynika z niego m.in., że prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu nie jest wystarczające dla dopuszczalności pozbawienia życia człowieka w okresie prenatalnym, a samo wskazanie na potencjalne obciążenie dziecka wadami ma "charakter eugeniczny". (cytat zgodny z treścią uzasadnienia - red.)

Trybunał Konstytucyjny wskazał też, że ocena dopuszczalności aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu, a więc możliwości poświęcania dobra leżącego po stronie dziecka, wymaga wskazania analogicznego dobra po stronie matki, czyli sytuacji zagrożenia jej życia i zdrowia.

Po publikacji wyroku stracił moc przepis tzw. ustawy antyaborcyjnej z 1993 r. zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, co TK w październiku uznał za niekonstytucyjne.

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/"Gazeta Wyborcza"/PAP