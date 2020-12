Ryszard Terlecki we wtorek na antenie Polskiego Radia pytany był o kwestię publikacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. - Myślę, że minęło już wystarczająco czasu, żeby przygotować uzasadnienie - stwierdził szef klubu parlamentarnego PiS.

Aborcja z powodu ciężkiego, nieodwracalnego uszkodzenia płodu niezgodna z konstytucją – tak w październiku 2020 r. stwierdził Trybunał Konstytucyjny. Wyrok ten wywołał falę protestów i demonstracji, które ogarnęły cały kraj i nadal są organizowane. Jednym z głównych organizatorów jest Ogólnopolski Strajk Kobiet. Do dzisiaj orzeczenie to nie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Terlecki o publikacji wyroku TK ws. aborcji: to będzie gdzieś kwestia stycznia

Na temat publikacji wyroku TK wypowiedział się Ryszard Terlecki. -Myślę, że minęło już wystarczająco czasu, żeby przygotować takie uzasadnienie - powiedział we wtorek na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia wicemarszałek Sejmu i przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, spytany o datę publikację wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego zgodności z konstytucją zapisu legalności przerwania ciąży z przyczyn embriopatologicznych.

Sam się trochę dziwię, że zajmuje to Trybunałowi tyle czasu, ale przypuszczam, że to będzie gdzieś kwestia stycznia - ocenił Terlecki. Zaznaczył jednak, że "trzeba o to pytać Trybunał Konstytucyjny".

Chcesz wiedzieć wszystko pierwszy? Dołącz do grupy Newsy Radia ZET na Facebooku

RadioZET.pl/Polskie Radio/PAP