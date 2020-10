Scheuring-Wielgus do posła PiS. Pokazała mu tabliczkę z napisem "W.........ć"

Torturowanie jest gorsze niż wulgaryzmy, dlatego ja dziś przyszłam do studia z hasłem właśnie dla pana, żeby pan wiedział i nie wstydzę się tego hasła - powiedziała na antenie TVN24 Joanna Scheuring-Wielgus podczas sprzeczki z Marcinem Horałą (PiS), po czym wyciągnęła przed obiektyw tabliczkę z napisem "W.........ć".

Nie milkną echa czwartkowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego. TK orzekł, że przepis zezwalający na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

Wyrok TK wywołał protesty w wielu miejscach w Polsce, w Warszawie manifestacje odbywały się m.in. pod siedzibą Trybunału oraz w okolicy domu prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Protestowano także w innych miastach Polski, m.in. w Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie czy Katowicach.

W niedzielę grupy sprzeciwiając się wyrokowi organizują akcje protestacyjne, polegające m.in. na wejściu do kościołów i przerywaniu mszy świętych.

Scheuring-Wielgus do posła PiS. Pokazała tabliczkę z hasłem protestów

O tej sprawie dyskutowano także w niedzielnym odcinku programu "Kawa na Ławę" w TVN24. Gośćmi Konrada Piaseckiego byli m.in. Joanna Scheuring-Wielgus i Marcin Horała. Posłanka Lewicy podkreśliła, że jej formacja popiera liberalizację prawa aborcyjnego. Następnie zwróciła się do posła PiS.

- Ludzie myślą, ludzie nie zgadzają się na to, abyście państwo w ten sposób wykorzystywali kobiety, ludzie nie zgadzają się na to, że w szczycie pandemii wrzucacie pod agendę taki temat i nie zgadzają się, żebyście torturowali Polki. I proszę nie mówić nam, że są tam jakieś hasła. Ja panu powiem więcej: torturowanie jest gorsze niż wulgaryzmy, dlatego ja dziś przyszłam do studia z hasłem właśnie dla pana, żeby pan wiedział i nie wstydzę się tego hasła - stwierdziła Scheuring-Wielgus.

Następnie wyciągnęła przed obiektyw kartonową tabliczkę z wypisanym na niej hasłem "W.........ć", nawiązującym do trwających od kilku dni protestów. Screen z tego fragmentu opublikowała działaczka Warszawskiego Strajku Kobiet Bożena Przyłuska. - To, że pani poseł jest niekulturalna to już wiemy i nie trzeba tego udowadniać - w tych słowach odpowiedział posłance polityk partii rządzącej.

