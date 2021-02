Jeden z sędziów TK złożył odrębne zdanie do październikowego wyroku ws. aborcji, w którym stwierdził, że "prawo nie może zobowiązywać do heroizmu". Teraz Marszałek Sejmu Elżbieta Witek żąda w tej sprawie sprostowania od prezes TK, Julii Przyłębskiej.

Strajk Kobiet trwa od października 2020 r. Gwałtowne protesty, które masowo odbywają się w całym kraju, spowodowane są wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej, który uznał aborcję z powodu ciężkiego, nieodwracalnego uszkodzenia płodu za "niezgodną z konstytucją". Kobiety od miesięcy walczą o swoje prawa często spotykając się z bardzo brutalnymi interwencjami ze strony policji. Osoby protestujące w Warszawie są wciągane w trakcie demonstracji do radiowozów i wywożone na komisariaty poza Warszawę - do Mińska Mazowieckiego, Legionowa lub Grodziska Mazowieckiego. Protestujący są traktowani gazem i legitymowani, wielu z nich usłyszało zarzuty. Dotyczy to również nieletnich uczestników strajku - o jednym z nich pisaliśmy na łamach Radio ZET.pl. Chodzi o 17-latka, który w trakcie jednego z protestów w styczniu 2021 r. został siłą wciągnięty radiowozu, wcześniej miał "mieć wykręcane ręce i być ciągnięty po ziemi".

Taka sama agresja ze strony funkcjonariuszy kierowana jest również w stronę aktywistów, np. Bartka Kramki z fundacji Otwarty Dialog, a także parlamentarzystów, którzy wspierają demonstrujących podejmując interwencje poselskie. Przypomnijmy, że zaatakowana gazem została m.in. posłanka KO Barbara Nowacka (pomimo tego, że pokazywała funkcjonariuszowi swoją legitymację prasową), Magdalena Biejat z Lewicy a ostatnio także Iwona Kozłowska (KO).

Sędzie TK o ustawie antyaborcyjnej: prawo nie może zobowiązywać do heroizmu. Marszałek Witek chce sprostowania

Jak we wtorek poinformowała Polska Agencja Prasowa, o sprostowanie informacji zawartych w zdaniu odrębnym sędziego Leona Kieresa do październikowego wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji zwróciła się marszałek Sejmu Elżbieta Witek do prezes TK.

Zdania odrębne do wyroku TK ws. tzw. ustawy antyaborcyjnej złożyli sędziowie Leon Kieres i Piotr Pszczółkowski. TK orzekł wówczas, że przepis tej ustawy zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją. W środę TK zamieścił na swojej stronie internetowej uzasadnienie pisemne wyroku; opublikowano także pisemną formę dwu zdań odrębnych, a także trzy zdania odrębne do pisemnego uzasadnienia wyroku, które zgłosili sędziowie: Zbigniew Jędrzejewski, Mariusz Muszyński i Jarosław Wyrembak. Jak wynika z pisma, do którego dotarła PAP, marszałek Sejmu Elżbieta Witek skierowała we wtorek do prezes TK Julii Przyłębskiej wniosek o sprostowanie - jak napisała - "nieprawdziwych informacji na temat reprezentacji Sejmu zawartych w zdaniu odrębnym sędziego Leona Kieresa" do wyroku Trybunału ws. przepisów aborcyjnych. Marszałek Witek chce sprostowania fragmentu zdania odrębnego sędziego Kieresa w punkcie "Wady stanowiska Sejmu". Fragment ten dotyczy obecności na Komisji Ustawodawczej posłanki Barbary Bartuś, wyznaczonej na przedstawiciela Sejmu przed TK ws. ustawy antyaborcyjnej."[...] nie jest możliwe zweryfikowanie, czy poseł wyznaczony na przedstawiciela Sejmu przez Marszałka Sejmu był obecny podczas posiedzenia komisji (poseł Barbara Bartuś nie jest członkiem tego organu i nie zabierała głosu podczas jego posiedzenia)" - napisał sędzia Kieres w obszernym zdaniu odrębnym. Zdaniem marszałek Sejmu twierdzenie to jest niezgodne z prawdą. Witek podkreśliła, że poseł Barbara Bartuś jest członkiem sejmowej komisji ustawodawczej od początku obecnej kadencji i pełni w niej funkcję zastępcy przewodniczącego. Dodała przy tym, że informacje na ten temat są powszechnie dostępne, m.in. na stronie internetowej Sejmu. "Pani poseł była obecna na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej w dniu 16 października 2020 r. poświęconej opiniowaniu dla Marszałka Sejmu - w trybie art. 121 ust. 2 regulaminu Sejmu – spraw zawisłych przed Trybunałem Konstytucyjnym, w tym sprawy o sygn. akt K1/20 i brała udział w głosowaniu nad projektem stanowiska Sejmu w tej sprawie" - zaznaczyła marszałek Witek.

Marszałek Sejmu oceniła też, że "obecnie coraz częściej mamy do czynienia z niekorzystnym zjawiskiem wprowadzania społeczeństwa w błąd przez rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji". "Zjawisko to nie powinno dotyczyć dokumentów tak istotnych, jak wyroki Trybunału Konstytucyjnego. Moim zdaniem interes publiczny przemawia jednoznacznie za dokonaniem sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w zdaniu odrębnym sędziego Leona Kieresa" - dodała Witek. Marszałek, powołując sia na przepisy ustawy o funkcjonowaniu TK wniosła o dokonanie sprostowanie lub wydanie przez sędziego Leona Kieresa oświadczenia o sprostowaniu nieprawdziwych informacji zawartych w jego zdaniu odrębnym. Sędzia Kieres argumentował wówczas, że "prawo nie może zobowiązywać do heroizmu i formułować wymagań niemożliwych do spełnienia przez przeciętnego człowieka". - W sytuacjach niejednoznacznych decyzję należy pozostawić osobie, której ona dotyczy - mówił sędzia Kieres. Wyrok TK w środę został ogłoszony w Dzienniku Ustaw.

