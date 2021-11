Kolejny wyrok TSUE ws. Polski. Chodzi o delegowanie sędziów przez Ziobrę

Trybunał Sprawiedliwości UE wydał kolejny wyrok ws. Polski. Tym razem orzekł, że "prawo Unii Europejskiej stoi na przeszkodzie obowiązującemu w Polsce systemowi, zezwalającemu ministrowi sprawiedliwości na delegowanie sędziów do sądów karnych wyższej instancji, z którego to delegowania minister sprawiedliwości, będący zarazem prokuratorem generalnym, może odwołać sędziego w każdym czasie i bez uzasadnienia".

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał orzeczenie ws. polskiego systemu sądownictwa. Tym razem chodzi o system delegowania sędziów przez ministra sprawiedliwości i jednocześnie Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobrę.

"Wymóg niezawisłości sędziowskiej wymaga bowiem, by przepisy dotyczące takiego delegowania przewidywały niezbędne gwarancje w celu uniknięcia ryzyka wykorzystywania takiego delegowania do politycznej kontroli treści orzeczeń sądowych, w szczególności w obszarze prawa karnego" - stwierdził TSUE.

Sprawa dotyczy pytań prejudycjalnych, zadanych przez Sąd Okręgowy w Warszawie, odnoszących się do zgodności z prawem Unii niektórych przepisów prawa krajowego, które przyznają ministrowi sprawiedliwości, będącemu zarazem prokuratorem generalnym, uprawnienie do delegowania sędziów do sądów wyższej instancji na czas nieokreślony oraz do odwołania sędziego z takiej delegacji w każdym czasie w sposób dyskrecjonalny.

Do wyroku TSUE odniósł się we wtorek na Twitterze wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. "Dzisiejszy wyrok TSUE jest kolejną próbą politycznej destabilizacji systemu prawnego w Polsce. Zakwestionowane instytucje obowiązują w wielu krajach i nie były elementem reform po 2015 roku" - napisał.

We wpisie odniósł się do swojego stanowiska opublikowanego w mediach społecznościowych w maju, w którym stwierdził, że "rzecznicy generalni TSUE kwestionują nie reformę sądownictwa, ale jego kształt z momentu wejścia Polski do UE".

TSUE nakłada kary na Polskę ws. Turowa i Izby Dyscyplinarnej

To już kolejny w ostatnim czasie wyrok unijnego trybunału ws. działań polskiego rządu. Pod koniec października TSUE zobowiązał Polskę do zapłaty kary w wysokości 1 mln euro dziennie za to, że nie zawiesiła stosowania przepisów odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej SN wobec sędziów.

Wcześniej TSUE postanowił, że Polska ma płacić Komisji Europejskiej 500 tys. euro dziennie za niewdrożenie środków tymczasowych i niezaprzestanie wydobycia węgla brunatnego w kopalni Turów na Dolnym Śląsku.

RadioZET.pl/PAP