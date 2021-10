„Ile jeszcze wstydu i obciachu przyniesie Polsce PiS?”. Komentarze po wyroku TSUE

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) uznał w środę, że jeśli sędzia został powołany z rażącym naruszeniem prawa, to jego orzeczenie należy uznać za niebyłe. – To próba uderzenia w sedno stabilności systemu społeczno-prawnego – uważa premier Mateusz Morawiecki. Z kolei opozycja ostro skrytykowała reformę sądownictwa. „Dziś jak na dłoni widać, że żadnej reformy sądów nie było. Była tylko chęć wzięcia pod but sędziów i zamach na ich niezależność” – napisał na Twitterze poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek.

Orzeczenie TSUE dotyczy sprawy sędziego Waldemara Żurka. W 2018 roku nominowana przez Zbigniewa Ziobrę prezes Sądu Okręgowego w Krakowie przeniosła sędziego wbrew jego woli do innego wydziału.

Sędzia odwoływał się od tej decyzji, sprawa w końcu trafiła do Sądu Najwyższego, w którym nominowany przez nową KRS sędzia Aleksander Stępkowski odrzucił skargę, choć nie miał akt dokumentujących postępowanie. Wobec tego członkowie Izby Cywilnej SN zadali TSUE pytanie prejudycjalne dotyczące legalności działań oraz statusu osób w Sądzie Najwyższym, które zostały powołane przez nową KRS.

Wyrok TSUE ws. przenoszenia sędziów

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że przenoszenie sędziów bez ich zgody może naruszać zasady niezawisłości i być traktowane jako kara dyscyplinarna. Wyrok ma jednak daleko idące konsekwencje dla całego systemu prawnego w Polsce. „Postanowienie, na mocy którego organ orzekający w ostatniej instancji i w składzie jednego sędziego odrzucił odwołanie sędziego przeniesionego wbrew jego woli, należy uznać za niebyłe, jeżeli powołanie owego sędziego orzekającego jednoosobowo nastąpiło z rażącym naruszeniem podstawowych norm dotyczących ustroju i funkcjonowania rozpatrywanego systemu sądownictwa" – orzekło TSUE.

– To próba uderzenia w sedno stabilności systemu społeczno-prawnego – ocenił premier Mateusz Morawiecki. Zdaniem szefa rządu na mocy wyroku zakwestionowane mogłyby zostać setki tysięcy orzeczeń wydanych przez sędziów powołanych w ciągu ostatnich lat.

Morawiecki przekonuje, że Polska nie może się zgodzić na taki wyrok. – Prowadziłby hipotetycznie do bardzo głębokiego chaosu ponieważ w setkach tysięcy rozstrzygnięć sądów obywatele polscy nie mogliby mieć pewności co do stosowania prawa – uważa premier.

Podobną opinię wyraził wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. „TSUE dziś znowu chce zastępować TK w ocenie ustroju sądów. Swoim orzeczeniem zachęca do anarchizacji polskiego porządku prawnego” – napisał na Twitterze.

Opozycja skrytykowała PiS

Według posłanki KO Kamili Gasiuk-Pihowicz orzeczenie TSUE to koniec forsowanej przez PiS reformy sądownictwa. „Ten wyrok potwierdza, że neo-izby należy uznać za nielegalne, a ich orzeczenia za niebyłe. Game over” – stwierdziła posłanka.

Po wyroku poseł Lewicy Krzysztof Śmiszek ostro skrytykował rządzących. „Ile jeszcze wstydu i obciachu przyniesie Polsce PiS? Dziś jak na dłoni widać, że żadnej reformy sądów nie było. Była tylko chęć wzięcia pod but sędziów i zamach na ich niezależność. Zamach na nasze prawa!” – napisał Śmiszek.

Sędzia Waldemar Żurek zapowiada powrót do pracy

– Takie orzeczenie wprost odnosi się do wszystkich tzw. neo-sędziów, którzy zasiadają w SN, a pośrednio do wszystkich sędziów, którzy przeszli przez nową KRS. Konsekwencje tego orzeczenia będą ogromne – powiedział w rozmowie z Onetem mec. Michał Wawrykiewicz z Inicjatywy Wolne Sądy i Komitetu Obrony Sprawiedliwości. Dodał, że sędziów, którzy przeszli przez nową KRS może być w Polsce już około tysiąca.

Sędzia Żurek, którego bezpośrednio dotyczy orzeczenie, zapowiedział, że zamierza wrócić do pracy, choć uważa, że nie będzie to łatwe. – Spodziewam się takich działań, że „nie wykonamy, i co nam zrobisz?”. Oczywiście będziemy mieli pewnie kolejne roszczenia – ocenił Żurek. Sędziowie dzięki orzeczeniu TSUE mogą teraz uznawać takie decyzje za niebyłe.

