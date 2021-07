Związek Nauczycielstwa Polskiego wystosował list do premiera Mateusza Morawieckiego. Związkowcy wzywają w nim do podjęcia działań, mający na celu odwołanie ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka. - Swoimi wypowiedziami bulwersuje i jątrzy, obraża i stygmatyzuje. Posługuje się językiem nienawiści, czym uchybia godności urzędu Ministra Edukacji i Nauki - przekonują sygnatariusze dokumentu.

ZNP wystosował list do premiera Mateusza Morawieckiego. Związkowcy wzywają w nim do podjęcia działań, mający na celu odwołanie ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, z którym od dłuższego czasu pozostają w konflikcie.

ZNP pisze do Morawieckiego. Chcą odwołania Czarnka

Zdaniem związkowców Czarnek "swoimi działaniami wywołuje nieustanne kontrowersje, budzi oburzenie i niesmak większości polskiego społeczeństwa. Swoimi wypowiedziami bulwersuje i jątrzy, obraża i stygmatyzuje. Posługuje się językiem nienawiści, czym uchybia godności urzędu Ministra Edukacji i Nauki. Zarzucają mu też, że stosuje pomówienia względem partnera społecznego, co - w opinii Związku - świadczy o braku kultury osobistej, merytorycznych argumentów oraz braku umiejętności prowadzenia dialogu.

"Działania p. Przemysława Czarnka, jako szefa resortu, są równie dyskwalifikujące dla niego. W niezwykle trudnym okresie pandemii, w którym trwamy wszyscy od półtora roku, nie potrafił skutecznie wesprzeć ani uczniów (i ich rodziców), ani nauczycieli, ani pozostałych pracowników szkół i placówek oświatowych. Działania legislacyjne resortu były chaotyczne, podejmowane na wyraźne polityczne zapotrzebowanie, a ich skutki opłakane – wg większości specjalistów epidemiologów za kolejne fale epidemii odpowiadał zbyt wczesny powrót uczniów do szkół" - czytamy w komunikacie.

Kierowany przez p. Czarnka resort nie potrafił też systemowo rozwiązać bolesnego problemu wykluczenia części uczniów z edukacji w okresie nauki zdalnej [...] Zamiast pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli, wsparcia organizacji zajęć wyrównawczych, kół zainteresowań pan Minister wprowadza obowiązkowe lekcje religii (lub etyki) oraz wychowanie do życia w rodzinie (notabene wyraźnie sprofilowane w duchu tylko jednego światopoglądu) ZNP w liście dp premiera

Zarzuty wobec Czarnka dotyczą również "wprowadzania fundamentalnych zmian w prawie oświatowym i statusie zawodowym nauczycieli", zwłaszcza przepisów dot. nadzoru pedagogicznego. "Polska szkoła przestaje być szkołą publiczną, staje się szkołą jednej partii i jednego wyznania. Za kuriozalne, niedopuszczalne i odbierające godność dyrektorom uznajemy wprowadzenie do prawa oświatowego przepisów prawa karnego i grożenie dyrektorom karą więzienia za niedopełnienie obowiązków (bez dokładnego sprecyzowania)" - pisze ZNP.

Czarnek apeluje do związkowców: są od tego, by reprezentować nauczycieli

Przemysław Czarnek odniósł się do braku porozumienia ze związkowcami w trakcie środowej konferencji prasowej. Mówiąc o zmianach związanych ze statusem prawnym nauczycieli, wskazał, że ta kwestia musi być wypracowana "w konsensusie i dialogu ze związkami nauczycielskimi i samorządowcami".

- Ja słyszę raz po raz od związków zawodowych, że nie chcą rozmawiać. Apeluję do związków zawodowych: są od tego, żeby reprezentować nauczycieli. My chcemy rozmawiać, mamy konkretne projekty […], tylko żeby rozmawiać, musi być wola również z drugiej strony. Jeśli nie, to będziemy reformować bez związków zawodowych, ale szkoda, bo chcemy wszystko w konsensusie i w rozmowach wypracować - powiedział.

- Rozmowy nie są łatwe, natomiast chcemy zdecydowanie uatrakcyjnić zawód nauczyciela, tego chcą nauczyciele. Dziwię się, że niektóre związki zawodowe zawieszają swój udział w rozmowach, odstępują od rozmów. Nie wiem, dlaczego - dodał.

RadioZET.pl/PAP/znp.pl