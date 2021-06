Zaatakowano 4350 adresów email. "Na liście członkowie byłego i obecnego rządu"

ABW i SKW ustaliły, że na liście celów ataku socjotechnicznego znajdowało się co najmniej 4350 adresów e-mail należących do polskich obywateli, w tym członków byłego i obecnego rządu. Służby dysponują informacjami świadczącymi o związkach agresorów z działaniami rosyjskich służb specjalnych - poinformował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Polskie służby po raz kolejny donoszą, że w cyberataki na polskich polityków zaangażowana była Rosja. Oświadczenie w tej sprawie w piątek (18 czerwca) wydał wicepremier ds. bezpieczeństwa Jarosław Kaczyński, a jeszcze tego samego dnia premier mówił o atakach inspirowanych z Kremla. We wtorek rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn przekazał, że ABW i SKW dysponują informacjami świadczącymi o związkach agresorów z działaniami rosyjskich służb specjalnych.

Ofiarą ataku hakerskiego padł minister Michał Dworczyk. Jednak według ustaleń "Gazety Wyborczej", która powołała się na swojego informatora, za wyciek ze skrzynki mailowej szefa KPRM odpowiada osoba z jego otoczenia, co miałoby unieważniać hipotezę "rosyjskiego ataku". Doniesieniom tym zaprzeczyły jednak polskie władze, a także sam Dworczyk, który zarzucił dziennikarzom GW kłamstwa służące osobom siejącym dezinformację.

Żaryn: Zaatakowanych zostało 4350 adresów email

"ABW i SKW ustaliły, że na liście celów przeprowadzonego przez grupę UNC1151 ataku socjotechnicznego znajdowało się co najmniej 4350 adresów e-mail należących do polskich obywateli lub funkcjonujących w polskich serwisach poczty elektronicznej. Służby dysponują informacjami świadczącymi o związkach agresorów z działaniami rosyjskich służb specjalnych" - czytamy we wtorkowym komunikacie rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych. Żaryn poinformował, że na liście 4350 zaatakowanych adresów znajduje się ponad 100 kont, z których korzystają osoby pełniące funkcje publiczne – członkowie byłego i obecnego rządu, posłowie, senatorowie, samorządowcy.

"Atak dotknął osób pochodzących z różnych opcji politycznych, a także pracowników mediów i organizacji pozarządowych. Na liście znalazł się również adres, z którego korzystał minister Michał Dworczyk. Służby odpowiedzialne za cyberbezpieczeństwo przeanalizowały kilka wiadomości wysłanych na adres ministra, które mogły posłużyć do potencjalnego phishingu - ich zawartość oraz konstrukcja miały na celu wyłudzenie danych niezbędnych do logowania. Zanotowano również kilkukrotne obce logowania do skrzynki pocztowej użytkowanej przez Ministra Dworczyka" - poinformował rzecznik w komunikacie.

RadioZET.pl/PAP/"Gazeta Wyborcza"/oprac. AK