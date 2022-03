"Zachód ma w sobie gen zdrady". Ostrzeżenie gen. Skrzypczaka ws. wojny w Ukrainie

Gen. Waldemar Skrzypczak w programie Gość Radia ZET ocenia, że „politycy gotowi są ze strachu przed Putinem zrobić wszystko, by Ukrainę upokorzyć”. Wojskowy uważa, że politycy tracą czas na jeżdżenie od stolicy do stolicy i spotykanie się. - Za dużo próżnego gadania. To jest pozbawione treści. Panowie mówią do kamer „jesteśmy solidarni”. To nie wystarczy. Ludzie giną codziennie masowo – podkreśla były dowódca Wojsk Lądowych.

Gen. Skrzypczak o wojnie w Ukrainie: Zachód ma w sobie gen zdrady

Jego zdaniem „politycy nie mogą teraz chcieć sprzedać Ukrainy, żeby nie było tak, jak w 2015 roku”. - Przez ten gen zdrady, jaki mają w sobie Niemcy i Francuzi, przekonali Ukraińców, żeby Putinowi ulegli – komentuje gen. Skrzypczak.

W kontekście ewentualnego przekazania Ukrainie polskich myśliwców MiG 29 gość Beaty Lubeckiej przestrzegł, że nie wolno tego ogłaszać publicznie. – Jeśli ktokolwiek ściągnie na Polskę nieszczęście, to nasi politycy, którzy różne rzeczy opowiadają, a potem się z tego wycofują. Tracą wiarygodność. Nie wolno tego robić. To wbrew zasadom sztuki operacyjnej i strategii – ocenia Gość Radia ZET.

