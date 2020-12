Zakaz przemieszczania się wieczorem w Sylwestra i o poranku w Nowy Rok ma zapobiec lawinowemu wzrostowi zakażeń koronawirusem. Problem w tym, że jawi się jako niekonstytucyjny, o czym wspominało już wielu prawników, w tym konstytucjonalista i wiceprzewodniczący Trybunału Stanu prof. Marek Chmaj.

Z zamiarami rządu rozprawia się również rzecznik praw obywatelskich. Zdaniem Adama Bodnara, rząd kieruje się „wątłymi podstawami prawnymi”, chcąc przeprowadzić godzinę policyjną jedynie na podstawie rozporządzenia.

Adam Bodnar o planowanej przez rząd godzinie policyjnej. "Bezprawne"

- Pozbawianie nas istoty praw obywatelskich na podstawie rozporządzeń nie powinno następować. Wprowadzenie rozwiązania, które polegałoby na zatrzymaniu wszystkich mieszkańców w domach w czasie nocy sylwestrowej, byłoby bezprawne, ponieważ nie ma ku temu odpowiednich przepisów ustawowych, które by tego typu regulacje pozwalały wprowadzić – przekazał w oświadczeniu RPO.

Powołał się przy tym na jeden z zapisów konstytucji RP, która zabrania ograniczać prawa takie jak przemieszczanie się, bez wprowadzenia stanu nadzwyczajnego.

Ewentualne wprowadzenie na mocy rozporządzenia zakazu przemieszczania się stanowi szczególnie rażące naruszenie Konstytucji, która zapewnia każdemu wolność poruszania się do terytorium RP oraz wyboru miejsca zamieszkania i pobytu (art. 52 ust. 1 Konstytucji). Wolność ta może podlegać ograniczeniom określonym w ustawie, ale poza stanami nadzwyczajnymi korzystanie z niej nie może zostać zakazane (stanu nadzwyczajnego zaś nie wprowadzono) Adam Bodnar, rzecznik praw obywatelskich

Rzecznik zaznacza, że podstawą do wprowadzenia de facto godziny policyjnej (rząd unika tego sformułowania), nie może być również ustawa z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. - Nie upoważnia ona bowiem do uregulowania w rozporządzeniu zakazu przemieszczania się obywateli. Na jej mocy rząd może wyłącznie ograniczyć określony sposób przemieszczania się - ale nie zakazać go całkowicie – zaznacza Adam Bodnar. I radzi jednocześnie, że legalność działań dawałaby zmieniona ustawa dot. zakażeń i chorób zakaźnych.

