Seria homofobicznych wypowiedzi polityków PiS. Zajmie się nimi komisja etyki

Lewica złożyła wnioski do sejmowej komisji etyki i do Parlamentu Europejskiego na posłów PiS Przemysława Czarnka i Jacka Żalka oraz europosła Joachima Brudzińskiego za kontrowersyjne słowa o osobach LGBT.

"Pan poseł Czarnek, który jest doktorem prawa, nie przestrzega przepisów, nie przestrzega konstytucji, która mówi, że wszyscy są równi" - stwierdziła rzeczniczka Lewicy Anna Maria-Żukowska.

"To co zrobił pan poseł Czarnek w programie w telewizji publicznej jest po prostu skandalem. Nie zamierzam cytować tych słów, bo są po prostu homofobiczne i obrzydliwe. W polskim parlamencie nie powinno być miejsca dla osób, które kwestionują podstawowe prawa człowieka - prawo do równości" - podkreśliła.

Komisja etyki zajmie się wypowiedziami Czarnka, Żalka i Brudzińskiego

Wiceszefowa klubu Lewicy Magdalena Biejat poinformowała, że złożony zostanie wniosek do przewodniczącego Parlamentu Europejskiego na europosła PiS Joachima Brudzińskiego za jego wpis w mediach społecznościowych oraz do komisji etyki na posła PiS Jacka Żalka, który o słowa Brudzińskiego był pytany i którego odpowiedź wzbudziła kontrowersje.

"To jest skandal, to się nie może wydarzać. Musimy sobie uświadomić i czas najwyższy, żeby posłowie i europosłowie sobie to uświadomili, że słowa mają znaczenie, że słowa potrafią zabijać. Od słów do przestępstw z nienawiści, do przemocy jest tylko jeden krok - musimy głośno o tym mówić" - powiedziała Biejat.

W ocenie posłanki Lewicy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, "poseł Żalek, poseł Czarnek, europoseł Brudziński - to są nazwiska, które zapiszą się w historii polskiego parlamentaryzmu, europarlamentaryzmu, jako symbole hańby, nienawiści i szczucia".

Posłowie PiS atakują osoby LGBT. "To nie ludzie. To ideologia"

Poseł Przemysław Czarnek powiedział w sobotę w TVP Info: "Brońmy rodziny przed tego rodzaju zepsuciem, deprawacją, absolutnie niemoralnym postępowaniem, brońmy nas przed ideologią LGBT i skończmy słuchać tych idiotyzmów o jakichś prawach człowieka, czy o jakiejś równości. Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym i skończmy z tą dyskusją".

W piątek poseł Porozumienia oraz wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Żalek uczestniczył zdalnie w programie "Fakty po Faktach". W jego trakcie został poproszony o skomentowanie słów szefa sztabu Andrzeja Dudy Joachima Brudzińskiego, który napisał w mediach społecznościowych, że "Polska bez LGBT jest najpiękniejsza". Żalek stwierdził, że "LGBT to nie ludzie, a ideologia".

"Jak to nie są ludzie? Słucham? Co pan mówi?" – pytała Kolenda-Zaleska. "No, to nie są ludzie. To jest ideologia – utrzymywał. "Nie, proszę pana, są jakieś granice, także w tym programie. Ja bardzo panu podziękuję za naszą rozmowę, ponieważ jeśli pan mówi, że osoby LGBT, to nie są ludzie..." – oświadczyła dziennikarka TVN24.

RadioZET.pl/ PAP