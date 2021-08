Do zamieszek pod Sejmem doszło w zeszłą środę, tuż po słynnych obradach z głosowaniem posłów nad tzw. ustawą lex TVN i powtórzeniem (reasumpcją) głosowania zarządzonym przez marszałek Elżbietę Witek.

Punktem kulminacyjnym było starcie posła Konfederacji Dobromira Sośnierza z tłumem przeciwników lex TVN. Ludzie zaczepili parlamentarzystę, który wstrzymał się na sali obrad od głosu w tej sprawie. Nie powstrzymało to jednak agresji.

Zamieszki pod Sejmem i starcie z posłem Sośnierzem. "Oddaj immunitet, k****"

W tłumie znalazł się realizator stacji Polsat Mateusz Groc. Fotoreporterzy relacjonujący zdarzenie uwiecznili go i Sośnierza jak stanęli "głowa w głowę". - Do winy przyznają się winni, ja się takim nie czuję. Moim zdaniem nie doszło do znieważenia posła – tłumaczył w rozmowie z Onetem Mateusz Groc. Mężczyzna jest podejrzany o znieważenie funkcjonariusza publicznego.

Przyznał jednak, że rzucał wulgaryzmami w stronę posła Sośnierza, a dziś zachowałby się spokojniej. "Oddaj immunitet, k****" – takimi słowami mężczyzna odnosił się do posła Konfederacji. - Tak, to potwierdzam. Natomiast żaden sposób nie zaatakowałem go fizycznie. Nie doszło do rękoczynów, nie podniosłem na niego ręki! – tłumaczył w rozmowie z dziennikarzem Onetu.

O zwolnieniu dowiedział się z mediów. Opozycja nakręcała agresję tłumu?

Mężczyzna ma żal do polityków opozycji, którzy – w jego ocenie – nakręcali tłum do agresywnych zachowań pod Sejmem. – Zrobiło się nerwowo, dopiero gdy poznaliśmy już wynik, a pierwsi posłowie zaczęli wychodzić z Sejmu. Politycy opozycji przychodzili do nas i nakręcali atmosferę. Brali mikrofony, wykrzykiwali hasła. Nie tylko dodawali nam otuchy, ale po prostu – jak zwykle w takich sytuacjach – podburzali nas przeciwko rządowi – relacjonował Onetowi Mateusz Goc.

Co istotne - Polsat poinformował później o zakończeniu współpracy z realizatorem, ale o fakcie on sam dowiedział się z mediów, a nie z firmy. – Pan Tomasz Matwiejczuk, rzecznik prasowy Polsatu, poinformował Media Narodowe, że umowa ze mną została rozwiązana. Zapewne przyszedł telefon z Nowogrodzkiej. W oświadczeniu pana Matwiejczuka zabrakło jednego zdania: "Panie prezesie Kaczyński, Polsat melduje wykonanie zadania" - skwitował Mateusz Goc.

Zaznaczył, że nie popierając żadnej ze stron politycznego sporu, nie mógł być obojętny wobec autorytarnych zapędów rządu PiS. – Zdaję sobie sprawę, co może zagrażać dziś wolności słowa w Polsce. Poszedłem tam, bo stwierdziłem, że jest to jedno z najważniejszych głosowań po 1989 r. Nigdy nie sądziłem, że w moim kraju, w XXI wieku, dojdzie do próby uderzenia w absolutne fundamenty demokracji – podsumował mężczyzna.

