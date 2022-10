W sobotę w Warszawie pod hasłem "Tańsza energia dla Polaków" odbyła się konwencja Solidarnej Polski. Na wydarzeniu zjawili się również działacze AgroUnii, którzy chcieli zadać Patrykowi Jakiemu pytania.

Gorąco przed konwencją Solidarnej Polski. Działacze AgroUnii starli się z Jakim

"Patryk Jaki nie może dojechać windą na konwencję Solidarnej Polski, bo nie chce nam wyjaśnić Afery Gruntowej, w którą zamieszani są jego partyjni koledzy" - napisał na Twitterze lider AgroUnii Michał Kołodziejczak. Dołączył zdjęcie, na którym widać uwięzionego w windzie europosła Solidarnej Polski.

- Pana koledzy zrobili bandyterkę na polskiej wsi, a wy chcecie to wszystko zataić. Nigdy na to nie pozwolimy - krzyczał Michał Kołodziejczak, cytowany przez tvn24.pl. - Tak się nie robi... - odpowiedział mężczyzna stojący w korytarzu.

Szef Agrounii skomentował: - A jak się robi? Jak się robi? Co się robi? A co? Ziemię się przejmuje? To się robi? Nie, tak się nie robi. - Chcecie kraść polską ziemię, nigdy na to nie pozwolimy - grzmiał.

- Chcemy znać prawdę, skąd Kaczmarczyk wiedział o 140 hektarach. Skąd wiedział? Dymisja to nie wszystko! - kontynuował Kołodziejczak. Sprawa dotyczy zdymisjonowanego wiceministra rolnictwa Norberta Kaczmarczyka z Solidarnej Polski. Kilka dni przed decyzją premiera Mateusza Morawieckiego Wirtualna Polska ujawniła, że pomógł on bratu w poddzierżawieniu 141 ha państwowej ziemi.

Do protestów w sobotę doszło także przed budynkiem, gdzie działacze AgroUnii rozsypali ziemię. - Czekamy tutaj na tę pańską szarańczę, niech się naje ziemią, niech ją weźmie [...] panie Kowalski, niech pan przekaże swojemu asystentowi, jest ziemia, czeka, za darmo. Pilnujemy, nikt jej wam nie zabierze - mówił lider ruchu.

Przed budynkiem, w którym odbywała się konwencja, interweniowała policja. Funkcjonariusze wyprowadzili Patryka Jakiego z tłumu demonstrantów. - Poseł uciekł do windy, nie chce rozmawiać z rolnikami. Ucieka jak szczur - krzyczeli działacze AgroUnii.

RadioZET.pl/tvn24.pl/wp.pl/Twitter