Demonstracje sprzeciwu po wyroku TK ws. aborcji trwają od kilku dni w całej Polsce. Przyłącza się do nich coraz więcej osób. Jedną z nich jest dziennikarka TVP3 w Poznaniu, która postanowiła odejść z telewizji publicznej. W mediach społecznościowych zamieściła też wpis wspierający protesty kobiet.

Wielotysięczne protesty przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego trwają od czwartku. To skutek orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że przepis zezwalający - na mocy ustawy z 1993 r. - na dopuszczalność aborcji w przypadku dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niezgodny z konstytucją.

Demonstranci protestują się w całej Polsce, w dużych miastach i mniejszych ośrodkach miejskich. Setki i tysiące osób wychodzą na ulicę i gromadzą się m.in pod Sejmem oraz miejscami zamieszkania i biurami poselskimi polityków PiS. Na środę zapowiedziany jest strajk generalny, a na piątek w Warszawie największe protesty ze wszystkich dotychczasowych.

Nietrudno się domyślić, że działania rządu w tej kwestii popiera telewizja publiczna - najmocniejsze ze zbrojnych ramion rządowej propagandy. TVP publikuje w trakcie relacji na żywo paski o "opozycji zakłócającej przebieg obrad" albo "lewicowym faszyzmie". Okazuje się jednak, że nie wszyscy pracownicy stacji pokornie dostosowują się do tego, co nakazuje im kierownictwo.

Dziennikarka TVP odchodzi z pracy. Wspiera protesty kobiet

Pisaliśmy już o Michale Cholewińskim, prezenterze TVP Info i jego zaskakującym oświadczeniu. - Ja nie rozumiem, i to jest moje oświadczenie, nie rozumiem, dlaczego Trybunał Konstytucyjny w tym czasie rozedrgania, poważnych, innych problemów w Polsce, ale także zaniepokojenia wielu ludzi, podjął tę sprawę. Dlaczego zdecydował się i dopuszczono do tego, żeby to orzeczenie zapadło akurat w tym momencie - stwierdził dziennikarz.

Teraz jeszcze mocniejszy gest sprzeciwu wyraziła reporterka regionalnego oddziału TVP w Poznaniu. Żaneta Rosińska poinformowała na swoim profilu na Facebooku, że odchodzi z pracy. Ale to nie wszystko.

"Dziś złożyłam rezygnację z pracy w TVP 3 Poznań. Obowiązuje mnie jeszcze miesięczny okres wypowiedzenia. Cieszę się, że mogłam tam poznać osoby, których poglądy są podobne do moich" - napisała, dodając do wpisu emotkę błyskawicy - symbolu protestów. Już wcześniej zresztą dodała do zdjęcia profilowego nakładkę z czerwoną błyskawicą.

RadioZET.pl/Facebook/PAP