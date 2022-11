W programie "6. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" przedstawiciele Lewicy i Konfederacji starli się w temacie budowy zapory na granicy z obwodem kaliningradzkim. Krzysztof Bosak ocenił, że każda osoba, która próbuje przekroczyć granicę poza procedurami "popełnia przestępstwo". Anna-Maria Żukowski stwierdziła zaś, że "przestępcą" można nazwać tylko osobę, która miała proces i została skazana. - Jak pan śmie - mówiła do posła Konfederacji, na co ten odpowiedział, że "powinna lepiej przygotować się do programu".