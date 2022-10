Zaskakujące doniesienia ws. Czarnka. Teraz minister się tłumaczy

Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, w czasie swojej pracy w resorcie wydał ponad 140 tys. zł na podróże służbowe po świecie. Tylko pobyt ministra w Stanach Zjednoczonych kosztował prawie 68 tys. zł. Teraz Czarnek tłumaczy się z tych wydatków. - Jeżeli poda się jedną kwotę i ktoś powie "Przemysław Czarnek pojechał za 67 tys. zł", to można wzbudzić sensację. Trzeba przyjąć do wiadomości efekty tych wizyt i ilość odbytych spotkań - wyjaśnia szef resortu edukacji.

Czarnek jako szef MEiN wydał w sumie 141 212 zł na delegacje służbowe - podał w środę "Super Express", który dotarł do wydatków ministra na podróże. Czarnek w czasie swojej kadencji był dwa razy w Rzymie - w listopadzie 2021 r. i w czerwcu tego roku. Obie podróże kosztowały razem 47,5 tys. zł. Za drugim razem minister pilnował porozumienia, które zawarł KUL z Uniwersytetem Rzymskim La Sapienza. Promocja KUL-u, na którym wykłada Czarnek, była też celem jego dwudniowej wizyty w Paryżu, która kosztowała resort edukacji prawie 18 tys. zł.

Ale to nie koniec podróży ministra. Czarnek pojechał też do Stanów Zjednoczonych, gdzie odwiedził m.in. Chicago. Pięciodniowa podróż kosztowała podatników prawie 68 tys. zł.

Czarnek wydał krocie na podróże. Minister się tłumaczy

Czarnek uważa, że wypominanie mu delegacji służbowych to "szukanie taniej sensacji". - Mówimy o czterech delegacjach ministra konstytucyjnego do państw w Europie i na świecie, podczas których udało się zawrzeć niezwykle ważne porozumienia dla rozwoju polskiej nauki i medycyny - powiedział Onetowi minister.

- Jeżeli poda się jedną kwotę i ktoś powie "Przemysław Czarnek pojechał za 67 tys. zł", to można wzbudzić sensację. Trzeba przyjąć do wiadomości efekty tych wizyt i ilość odbytych spotkań - wyjaśnił Czarnek. Dodał, że we Francji, Włoszech i USA odwiedził kilka polskich szkół podległych MEiN oraz brał udział w "patriotycznych uroczystościach przygotowanych przez polskich uczniów".

RadioZet.pl/Onet