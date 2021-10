Paweł Szramka, poseł koła Polskie Sprawy, poinformował o zakażeniu koronawirusem we wtorek (5 października) wieczorem na Twitterze. "Właśnie otrzymałem pozytywny wynik testu na COVID-19. Pomimo szczepienia w sierpniu, bydlak mnie dopadł. Straciłem węch, dlatego zrobiłem test, ale ogólnie czuję się dobrze. Zaczynam kwarantannę. Trzymajcie się zdrowo" – napisał.

Poseł Paweł Szramka ma koronawirusa. "Szczepienie nie chroni przed infekcją"

Jego informacja spotkała się z odpowiedzią wielu internatów życzących posłowi szybkiego powrotu do zdrowia. Niektórzy z nich przypomnieli, że szczepienie łagodzi objawy, ale nie wyklucza zarażenia.

Paweł Doczekalski z Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie napisał, że "szczepienie nie chroni przed infekcją (zachorowaniem), natomiast w zdecydowanej większości przypadków znacznie osłabia przebieg choroby".

Szramka powiedział w rozmowie z PAP, że czuje się "całkiem dobrze", a test przeprowadził tylko z tego powodu, że stracił węch. Po pozytywnym teście skontaktował się ze swoim lekarzem i otrzymał zalecenia. – Natomiast na tę chwilę nie czuje jakoś bardzo źle, dlatego pozostaje izolacja – zaznaczył.

Pytany, czym się będzie teraz leczył, odparł, że dopóki czuje się dobrze, będzie korzystał z "domowych sposobów wzmacniania". – Jakiś miód, czosnek, takie rzeczy – wymienił. Zwrócił uwagę, że najważniejsza jest odporność organizmu.

– Jednak ludzie zdrowi, odporni, nawet gdy złapali koronawirusa, przeszli go łagodnie, bez poważniejszych zachorowań. A wszystkie zgony, czy poważniejsze zachorowania były zwłaszcza wśród osób starszych, a bardzo mały odsetek wśród osób młodych. Dlatego najważniejsze, co musimy robić, bez względu na to, czy chodzi o koronawirusa, czy inne wirusy i choroby, to musimy dbać o swoje zdrowie i o swoją odporność – powiedział poseł.

RadioZET.pl/PAP