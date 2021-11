Zbigniew Gryglas jest obecny w polskiej polityce od 2015 r., kiedy pierwszy raz dostał się do Sejmu. Wówczas z list Nowoczesnej, którą opuścił cztery lata temu i przeszedł do Porozumienia. Pomimo że w ostatnich wyborach parlamentarnych nie dostał się do Sejmu, trafił do rządu Mateusza Morawieckiego.

Od grudnia 2019 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, a od marca ubiegłego roku pełnomocnikiem rządu ds. rozwoju morskiej energetyki wiatrowej. Jeszcze zanim z rządu w sierpniu został wyrzucony wicepremier Jarosław Gowin, Gryglas zdystansował się od Porozumienia. To jednak nie uchroniło go przed utratą rządowego stanowiska. We wrześniu przestał być ministrem w resorcie Jacka Sasina.

Zbigniew Gryglas z nową pracą. Dostał ją z rekomendacji MAP

Jak podał w sobotę portal Onet.pl, Gryglas tylko dwa miesiące był bez pracy. MAP rekomendowało go do rady nadzorczej Polskiej Grupy Energetycznego. "Rada nadzorcza PGE liczy w tej chwili dziewięć osób. Znajduje się w niej m.in. Janina Goss. To przyjaciółka rodziny Kaczyńskich od wielu dekad, od której prezes PiS pożyczył pieniądze na leczenie swojej matki" - napisał Onet.pl.

Zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi PGE członkowie rady nadzorczej mogą liczyć na ok. 8 tys. zł miesięcznie pensji. Dla porównania - po sierpniowej podwyżce wynagrodzeń dla wiceministrów, otrzymują oni ok. 16 tys. zł brutto co miesiąc.

