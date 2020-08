Minister sprawiedliwości zareagował na wezwanie komisarz ds. równości w Radzie Europy Dunji Mijatović. Zaapelowała ona do władz Polski o uwolnienie aresztowanego aktywisty LGBT „Margot”. Zbigniew Ziobro nie daje na to nadziei – odpowiedział komisarz w ostry sposób.

Nie tylko Unia Europejska, ale i Rada Europy (niepowiązana ze strukturami unijnymi) krytykuje polskie władze za użycie przemocy wobec aktywistów LGBT.

Organizacja zajmująca się prawami człowieka oczekuje na zwolnienie z aresztu aktywistki Margot. - Wzywam do natychmiastowego uwolnienia Margot z "Stop Bzdurom" aresztowanej wczoraj za blokowanie furgonetki nawołującej do hejtu wobec osób LGBT i wieszanie tęczowych flag na pomnikach w Warszawie. Dwa miesiące aresztu to bardzo zły znak dla Wolności Słowa i praw osób LGBT w Polsce - pisała na Twitterze Dunja Mijatović, komisarz Praw Człowieka Rady Europy.

Zbigniew Ziobro odpowiada komisarz RE: Niech się pani wstydzi

Dziś odpowiedział jej ze strony władz minister sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro skorzystał z okazji, by zaatakować panią komisarz.

Niech się pani wstydzi swojego apelu w obronie agresora i przeprosi bezbronnego człowieka, pobitego przez aktywistę LGBT

- napisał na Twitterze minister sprawiedliwości.

W dalszej części wpisu stwierdził, że staje ona w obronie agresora.

Gdyby Panią przemocą wyrzucił ktoś z samochodu, pobił, a w samochodzie koła przebił nożem, uzna Pani, że aresztowanie sprawcy przez sąd to zamach na wolność? Niech się Pani wstydzi swojego apelu w obronie agresora

- pisał w niedzielę na Twitterze Zbigniew Ziobro.

Prokuratura wniosła do sądu o 2-miesięczny areszt dla aktywistki „Margot”. Podejrzewa go o dokonanie czynu chuligańskiego polegającego na udziale w zbiegowisku, brutalnym zaatakowaniu działacza fundacji pro-life oraz niszczeniu mienia należącego do fundacji. Sąd przystał na ten wniosek, aresztowanemu grozi do 5 lat więzienia.

RadioZET.pl/PAP/Twitter