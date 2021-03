Ziobro krytykuje konwencję stambulską. "Wprowadza fałszywą definicję przemocy"

W Sejmie trwa procedowanie obywatelskiego projektu ustawy opracowanego m.in. przez Ordo Iuris, który zakłada wyrażenie zgody na wypowiedzenie tzw. konwencji stambulskiej i zobowiązanie rządu do opracowania międzynarodowej konwencji praw rodziny

Zbigniew Ziobro w czwartek stwierdził, że zgadza się z zapisami konwencji, które dotyczą apeli o przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet

Jeśli chodzi o przeciwdziałanie przemocy i działania prawne, które mają być w tym zakresie podejmowane, podpisuję się dwiema rękami, jestem za - stwierdził Ziobro

Dodał, że jest przeciwnikiem treści zawartych w tej konwencji, które „fałszywie definiują przyczynę przemocy mającej miejsce w rodzinie”

Zbigniew Ziobro na czwartkowej konferencji prasowej w Sejmie został zapytany o to, czy zgadza się z zapisami tzw. konwencji stambulskiej. Mowa o dokumencie dotyczącym "zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej" przyjętym 10 lat temu w tureckim mieście. Konwencję podpisało 45 państw, w tym Polska.

Szef ministerstwa sprawiedliwości stwierdził, że podpisuje się pod tą konwencją w takim zakresie, w jakim apeluje ona o przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet. - Jeśli chodzi o przeciwdziałanie przemocy i działania prawne, które mają być w tym zakresie podejmowane, podpisuję się dwiema rękami, jestem za. Ale jeżeli chodzi o definiowanie przyczyn tej przemocy, uważam, że one są fałszywie definiowane oraz przy okazji są narzucane treści ideologiczne, które przeczą ustaleniom nauki w dziedzinie biologii, genetyki – powiedział.

Według Ziobry tzw. konwencja stambulską zawiera "fałszywą definicję przemocy, która ma miejsce w rodzinie". - Brak zgody i sprzeciw dotyczy tych treści zawartych w tej konwencji, które fałszywie definiują przyczynę przemocy, która ma miejsce w rodzinie. Definiują płeć nie w odniesieniu do ustaleń w świetle wiedzy naukowej dzielącej ludzi na płeć męską i żeńską, ale wprowadzającej pojęcie płci kulturowej, która przybiera pewną formę ideologicznej opresji narzucanej różnym środowiskom. W tym zakresie konwencja i jej zapisy nie odpowiada mi – oświadczył minister sprawiedliwości.

Konwencja stambulska. "Kochająca się rodzina jest gwarancją braku przemocy"

W Sejmie właśnie trwa procedowanie obywatelskiego projektu ustawy opracowanego m.in. przez Ordo Iuris, który zakłada wyrażenie zgody na wypowiedzenie tzw. konwencji stambulskiej i zobowiązanie rządu do opracowania międzynarodowej konwencji praw rodziny.

Szef Solidarnej Polski stwierdził, że wg niego w konwencji zapisano niewłaściwą definicję przyczyn przemocy wobec kobiet. - Z badań akt sądowych wynika, iż najczęstszymi przyczynami przemocy wobec kobiet są: alkoholizm, narkomania, dopalacze i inne dysfunkcje rodziny – stwierdził Ziobro i dodał: Gwarancją braku przemocy wobec kobiet i dzieci jest kochająca się rodzina. To dobrze funkcjonująca rodzina jest wartością, a nie złem, które jest definiowane i wskazywane jako problem przez tę konwencję.

Konwencja stambulska. Zbigniew Ziobro chce wypowiedzenia, premier kieruje wniosek do Trybunału

Konwencja Rady Europy z 2011 r. o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej (tzw. konwencja stambulska) ma chronić kobiety przed wszelkimi formami przemocy oraz dyskryminacji; oparta jest na idei, że istnieje związek przemocy z nierównym traktowaniem, a walka ze stereotypami i dyskryminacją sprawiają, że przeciwdziałanie przemocy jest skuteczniejsze.

W lipcu ub.r. minister sprawiedliwości i szef Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro złożył do minister rodziny wniosek o wszczęcie procedury wypowiedzenia konwencji stambulskiej. Do wypowiedzenia tego dokumentu wzywali też inni politycy Solidarnej Polski. Jeszcze latem ub.r. premier Mateusz Morawiecki skierował do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie zgodności konwencji z konstytucją. Według premiera dokument ten nie pozwala państwu na zachowanie bezstronności w odniesieniu do przekonań światopoglądowych.

