Zbigniew Ziobro, prokurator generalny i minister sprawiedliwości uczestniczył w sobotę w uroczystościach 29. rocznicy powstania Radia Maryja w Toruniu. - Wielki Polak św. Jan Paweł II nauczał, abyśmy byli wierni Polsce i wartościom, na których została zbudowana. Zwłaszcza w tych czasach, kiedy te piękne wartości, które legły na przestrzeni 1000 lat u podstaw korzeni naszej kultury, naszej tradycji, naszej tożsamości, polskiej duszy, są atakowane. Są tacy, którzy chcieliby nam je odebrać, ale my na to nie pozwolimy - podkreślił minister sprawiedliwości.

Dodał, że jego siła i wiara biorą się z tego, iż byli i są ludzie, którzy przez te lata tworzyli tak piękne dzieło jak to związane z Radiem Maryja. - Jeszcze raz chciałbym się ukłonić wszystkim zaangażowanym w to piękne przedsięwzięcie służby Panu Bogu i służby Polsce - podkreślił Ziobro, zwracając się personalnie do o. Tadeusza Rydzyka.

Ziobro na urodzinach Radia Maryja. "Nie pozwolimy na odebranie nam naszej kultury, tradycji, polskiej duszy"

Uczestniczący w obchodach 29. rocznicy Radia Maryja szef MON Mariusz Błaszczak wskazał m.in. na wyzwania, przed którymi staje Polsce - także działając w strukturze Unii Europejskiej. Jak to się dzieje dziś, popatrzmy, z jakimi wyzwaniami musimy się spotkać, jakim wyzwaniom musimy stawić czoła. To wyzwania dotyczącej pozycji naszej ojczyzny w Unii Europejskiej. To dzieje się właśnie dziś, to dzieje się teraz. Widzimy to też na ulicach naszych miast. Widzimy, jak wielu ludzi próbuje przekreślić naszą tożsamość, naszą cywilizację opartą na fundamencie chrześcijaństwa. My, ludzie wiary, wierzymy, że dobro zwycięży - wskazał szef MON. Dodał, że on sam czuje się członkiem rodziny Radia Maryja, ale ma świadomość, iż tych dzieł nie byłoby, gdyby nie wieloletnie poświęcenie ojców redemptorystów.

fot. PAP/Tytus Żmijewski

fot. PAP/Tytus Żmijewski

Wyrazy wdzięczności, w 29. rocznicę Radia Maryja, za kolejny rok apostolskiej posługi dyrektorowi o. Tadeuszowi Rydzykowi, ojcom redemptorystom i współpracownikom rozgłośni w sobotę w liście przekazał szef sejmowego klubu PiS Ryszard Terlecki. "W tym dniu, jako posłowie i senatorowie Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, przyłączamy się do rocznicowego świętowania, modlitwy i serdecznych podziękowań. Wraz z całą rodziną Radia Maryja mówimy: Bóg zapłać, za umacnianie nas w wierze, nadziei i miłości" - napisał Terlecki. Szef klubu PiS życzył też dalszego rozwoju wszystkich dzieł powstałych przy Radiu Maryja, zapewniając o życzliwej pamięci. W oddzielnym liście życzenia z okazji 29. rocznicy powstania Radia Maryja przekazała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg.

RadioZET.pl/PAP