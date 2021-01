Zbigniew Ziobro potwierdził, że Solidarna Polska stanowiska nie zmieni i nie poprze w Sejmie porozumienia w sprawie unijnego budżetu. - Jesteśmy spokojni, co do procedury ratyfikacji unijnego porozumienia - powiedział w Radiu ZET Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS.

Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, prokurator generalny zapowiedział w rozmowie z "Naszym Dziennikiem", że Solidarna Polska w sprawie ustaleń szczytu UE będzie głosować zgodnie z własnym sumieniem i nie poprze ratyfikacji unijnego porozumienia. Ziobro odniósł się także do pytania o zarzuty formułowane także ze strony współkoalicjantów, że to wyłącznie gra polityczna ze strony Solidarnej Polski.

- To nieprawda. Chodzi o stosunek do sprawy o podstawowym znaczeniu dla przyszłości państwa. Sprowadzanie jej do politycznej rozgrywki świadczy o tym, że niektórzy nie potrafią lub nie chcą zrozumieć, o co toczy się gra i jaka jest stawka. Popatrzmy na to szerzej. Jesteśmy w środku procesu, w którym biurokratom brukselskim czy Berlinowi nie chodzi w najmniejszym stopniu o praworządność. Ich planem jest powolna likwidacja państw suwerennych i budowa państwa federacyjnego. W tej rozgrywce obecnie uczestniczymy, a nie w sporze o praworządność. Rozporządzenie warunkujące wypłatę środków unijnych jest elementem tej gry - powiedział szef Solidarnej Polski.

Ziobro nie poprze ustaleń szczytu UE. Fogiel w Radiu ZET: Nasza suwerenność jest zabezpieczona

Radosław Fogiel, wicerzecznik PiS komentując na antenie Radia ZET zapowiedzi koalicjanta Solidarnej Polski stwierdził, że jest spokojny, co do procedury ratyfikacji unijnego porozumienia w Sejmie. - Jesteśmy przekonani, że większość parlamentu poprze te ustalenia, bo one realizują to, co zapowiedzieliśmy, to co zapowiedział premier Mateusz Morawiecki - powiedział Fogiel.

- Są twarde zapisy po szczycie, które precyzują i dają jasne wytyczne Komisji Europejskiej, jak może działać, a jak nie może. Nasza suwerenność jest zabezpieczona, a równocześnie mamy 770 mld na najbliższe lata. To największy w historii udział w budżecie unijnym.

Pytany przez Joannę Komolkę o to, czy podczas tego głosowania będzie w klubie obowiązywała dyscyplina partyjna, odpowiada: ''O tym będą informować władze klubu, w pierwszej kolejności posłów. Ale to będzie wtedy, gdy dojdzie do głosowania w Sejmie. A to zależy od terminu posiedzeń i od całej procedury, bo każdy kraj członkowski musi to ratyfikować''.

Cała rozmowa Joanny Komolki z Radosławem Foglem dostępna jest TUTAJ.

RadioZET.pl/PAP