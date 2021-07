Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zapowiedział pozwanie Donalda Tuska. Poszło o ostre słowa b. premiera o "haraczu", jakiego Ziobro i jego żona oczekują od oskarżonego przez prokuraturę. "Czego boi się i kogo chce chronić @Donald Tusk, że ucieka się do takich podłych kłamstw? Nie pozwolę na to" – napisał Ziobro.

Donald Tusk z mocnym akcentem wrócił do polskiej polityki, jasno pokazując narrację, którą będzie stosował w politycznej walce z PiS i aparatem państwa. Nowy p.o. przewodniczącego PO w niedzielę przez ponad godzinę odpowiadał na pytania prasy.

W jednym z tematów nawiązał wprost do ministra Zbigniewa Ziobry. "Minister sprawiedliwości wraz ze swoją żoną oczekują haraczu, bo wsadzą kogoś do więzienia. Co się stało ludzie? Czy wam pasuje taka sytuacja, że przechodzimy codziennie do porządku nad takimi skandalami? Nigdy nie byliśmy świadkami czegoś takiego" - powiedział podczas niedzielnej konferencji prasowej Donald Tusk.

Zbigniew Ziobro zapowiada pozwanie Donalda Tuska. "Oczekują haraczu, bo wsadzą kogoś do więzienia"

Nawiązał w ten sposób do sprawy opisanej przez Onet. Przemysław Krych, oskarżany od 2017 roku przez podległą Ziobrze prokuraturę i aresztowany przez sześć miesięcy duży gracz na rynku nieruchomości, miał otrzymać propozycję korupcyjną – 1,5 miliona euro "za spokój" od specsłużb i śledczych. Krych przyznał w Onecie, że b. rzecznik PiS Adam Hofman obiecał mu "wyjaśniającą" kolację z Ziobrą i jego żoną, Patrycją Kotecką. Nie doszło do niej, sprawa trafiła do mediów.

"Czego boi się i kogo chce chronić Donald Tusk, że ucieka się do takich podłych kłamstw? Składam pozew w związku z pomówieniem w jego dzisiejszej wypowiedzi" - poinformował w niedzielę minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Jest pewne, że sprawa będzie miała swój dalszy ciąg.

RadioZET.pl/