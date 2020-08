Ataki w kierunku osób nieheteronormatywnych, które walczą o swoje prawa (w tym m.in. o prawo do zawierania związków), przybierają na sile. W ostatnim czasie, oprócz aresztowania aktywistki Margot, Polską wstrząsnęło kilka innych brutalnych incydentów, podczas których doszło do pobicia osób, które miały np. kolorowe włosy lub emblematy z tęczową flagą. W gronie przedstawicieli rządu krytykujących społeczność osób LGBT jest również Zbigniew Ziobro, minister sprawiedliwości, który stwierdził że osoby nieheteronormatywne "mają w Polsce wszystkie wolności".

- powiedział Ziobro. Ocenił jednocześnie, że środowiska LGBT "są niezwykle agresywne". „Mamy prawo do obrony”- stwierdził, ale zastrzegł, że nie popiera delegalizacji "marszów równości".

Trwa na pewno dyskusja w obozie Zjednoczonej Prawicy. (...) Są różne spojrzenia. Proszę zobaczyć, kierunek rozwoju prawicy w Niemczech, w Wielkiej Brytanii. Gdyby sięgnąć 30 lat wstecz nikt by nie uwierzył, że to będą partie, które przejmą agendę i język de facto lewicy, że będą promować LGBT, politykę gender i małżeństwa homoseksualne, co zrobiła ostatnio niemiecka chadecja. Ja nie widzę siebie w takiej partii