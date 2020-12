Zbigniew Ziobro został zapytany w Polsat News, czy nie boi się, że wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński , biorąc pod uwagę zapowiedź Solidarnej Polski, że w Sejmie posłowie SP zagłosują przeciwko ustaleniom szczytu UE, pracuje nad nową koalicją m.in. z Kukiz'15 czy PSL.

"To jest demokracja" - odparł szef resortu sprawiedliwości. Zadeklarował też, że Solidarna Polska jest gotowa współtworzyć koalicyjny rząd.

Zbigniew Ziobro: mówienie swojego zdania jest dla Solidarnej Polski ważniejsze niż bycie w rządzie

"W wielu sprawach ten rząd robi wiele dobrego dla Polski. Zjednoczona Prawica, jako rząd, którego głównym architektem jest Jarosław Kaczyński, ma wiele sukcesów: od 500 Plus , zmian instytucjonalnych. Ale są sprawy, z których my się nie wycofamy" - oświadczył Ziobro.

Jak dodał Solidarna Polska jest środowiskiem w Zjednoczonej Prawicy, które konsekwentnie będzie wyrażać swoje zdanie o tym, co uważa za dobre dla Polski. "To jest dla nas ważniejsze niż bycie w rządzie" - oświadczył minister.

"Jeżeli ktoś postawi nam warunek, że musimy zmienić zdanie, bo jak nie to was wyrzucimy, to my nie zmienimy zdania i wtedy nie będzie koalicji z nami. Może będzie z kimś innym, ale my nie zmienimy zdania w tej sprawie" - zapowiedział Ziobro.

RadioZET.pl/ PAP/ Polsat News