Zbigniew Ziobro wystartuje w wyborach prezydenckich? Jest odpowiedź ministra

Zbigniew Ziobro, szef Solidarnej Polski we wtorkowym wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" powiedział, że nie planuje startu w wyborach prezydenckich. Minister został zapytany, o to, co będzie dalej po "czteropaku wyborczym". "Czekają nas trzy lata bez wyborów, ale to nie oznacza, że polityka wpadnie w letarg" - wskazał Ziobro.

Zbigniew Ziobro o Solidarnej Polsce

Zbigniew Ziobro w wywiadzie dla "Rz" wyznał, że aktualnie odbywa się "wojna kulturowa o naszą tożsamość, o naszą polską duszę". Szef Solidarnej Polski ocenił, że ta walka nie będzie łatwa, jednak może zostać wygrania.

Jednak tylko pod warunkiem, że nie prześpimy tego właśnie czasu i nie będziemy letni, jak kiedyś partie konserwatywne i chrześcijańskie w Europie Zachodniej

- wyjaśnił Zbigniew Ziobro.

Szef Solidarnej Polski odniósł się także do tego, jak będzie wyglądać partia. "Nie zamierzamy się poddawać. Chcemy i będziemy się bić w obronie naszej chrześcijańskiej tożsamości. To z niej wyrasta bowiem polskość". Minister dodał: "Ufamy, że przekonamy do tej wizji cały obóz Zjednoczonej Prawicy".

Zbigniew Ziobro o repolonizacji mediów

Zbigniew Ziobro we wtorkowym wywiadzie dla "Rz" był pytany także o repolonizację mediów i o to, czy zmiany z nią związane nastąpią w tym roku. Polityk dodał, że ma nadzieje, że taka ustawa będzie procedowana.

W Polsce powinno być miejsce dla mediów wszystkich nurtów, ale potrzebna jest równowaga i bogactwo różnych punktów widzenia. Chcemy bronić demokracji, broniąc pluralizmu mediów

- stwierdził minister sprawiedliwości.

Jak podała "Rzeczpospolita" formacja Ziobry nie poprze kandydatury Zuzanny Radziszewskiej-Bluszcz na rzecznika praw obywatelskich.

W środowisku Zjednoczonej Prawicy jest wielu polityków, którzy mają predyspozycje do pełnienia tej funkcji, jak pan dr hab. Marcin Warchoł czy dr Marcin Romanowski

- podkreślił szef SP.

Zbigniew Ziobro został zapytany także o to, czy po rekonstrukcji rządu zostanie wicepremierem. "Interesuje mnie skuteczność w działaniu, a nie funkcje"- przekazał polityk. Ziobro uważa, że na stanowisko wicepremiera powinien wrócić Jarosław Gowin, bo "taka jest wola partii, której przewodzi, a pozostali koalicjanci powinni to szanować".

Szefa Ministerstwa Sprawiedliwości zapytano także, czy będzie kandydował w kolejnych wyborach prezydenckich.

Nie. Nie mam takich planów

- stwierdził Zbigniew Ziobro.

Dodał on, że jego formacja Solidarna Polska nie stanie się częścią Prawa i Sprawiedliwości. "Jesteśmy samodzielną partią, która jest częścią koalicji Zjednoczonej Prawicy. Chcemy w tej koalicji pozostać. Jeśli współpraca będzie się układać, to korzyścią dla wszystkich będzie start z jednej listy" - wyjaśnił minister sprawiedliwości.

RadioZET.pl/Rzeczpospolita/PAP