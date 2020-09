Zbigniew Ziobro może liczyć na ochronę na poziomie takim, jaki w Polsce ma jedynie prezydent państwa. Dziennik ustalił, że strefa wokół domu ministra sprawiedliwości jest chroniona nawet w przestrzeni powietrznej.

Środki są podjęte w związku z potencjalnym zamachem. Resort sprawiedliwości odpowiedział "Wyborczej", że specjalna ochrona domu ministra została wprowadzony okresowo na wniosek SOP po informacjach, że Jan S., zwany "królem dopalaczy", chce zlecić zabójstwo Ziobry.

Dom Zbigniewa Ziobry i strefa wokół pod specjalną ochroną

W promieniu 600 metrów od domu Ziobry we wsi Jeruzal (60 km do Warszawy) przelecą jedynie samoloty wojskowe, śmigłowce ratunkowe oraz wszystkie maszyny ze statusem HEAD. Oznacza to, że dom Ziobry jest chroniony niczym obiekt strategiczny dla państwa.

Na lotniczych mapach we wsi Jeruzal zaznaczony jest okrąg strefy EPR 123. To strefa zastrzeżona dla ruchu lotniczego. Zakaz dotyczy samolotów i dronów lecących na wysokości mniejszej niż 600 m, z wyjątkiem lotnictwa ratunkowego, samolotów o statusie HEAD i maszyn wojskowych

