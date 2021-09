Ziobro chce kontynuować reformę sądownictwa. "Czerwone światło biło od premiera"

Zbigniew Ziobro powiedział, że cztery lata temu, jako minister sprawiedliwości dostał "czerwone polityczne światło", że nie należy kontynuować reformy sądownictwa. – Biło ono od dużego koalicjanta, ale też od pana premiera, że w tej chwili jest szansa, aby porozumieć się z Europą, z Unią Europejską – powiedział Ziobro.

– Te cztery lata minęły i jesteśmy w momencie, kiedy możemy jeszcze raz rozpocząć. Mam nadzieję, że tak się stanie. W tym całym dużym projekcie jest też miejsce na gruntowną zmianę Sądu Najwyższego i w ramach tych zmian przeformułowania miejsca Izby Dyscyplinarnej – dodał minister.

Ziobro chce kontynuować reformę sądownictwa

– Ten projekt już jest i co więcej - projekty, jeśli chodzi o strukturę sądownictwa powszechnego są i leżą w szufladzie już od czterech lat. (...) Sytuacja musiała dojrzeć, by pojawił się taki moment, kiedy będzie można te projekty uruchomić. Mam nadzieję, że niebawem to nastąpi - jestem w trakcie konsultacji politycznych. Chodzi o to, żeby nie było wielkich perturbacji i byśmy mogli przeprowadzić cały ten proces w sposób zgodny z poszanowaniem naszej suwerenności – powiedział Ziobro.

Minister zapowiada też zmiany w sądach powszechnych. Resort sprawiedliwości zamierza spłaszczyć ich strukturę do dwóch szczebli. Ziobro wyraził przy tym nadzieję, że uda się przedstawić szczegóły proponowanych zmian szybko i "jest to kwestia tygodni".

– Jeśli chodzi o strukturę sądów powszechnych to mogę potwierdzić, że chodzi o uproszczenie tej struktury, która jest bardzo nadęta i skomplikowana w Polsce – przekonywał minister. Dopytany o termin ujawnienia szczegółów tych planów, odparł, że "jest to kwestia tygodni". "Mam nadzieję, że szybciej niż później" – oświadczył.

Izba Dyscyplinarna SN zostanie zlikwidowana?

Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski powiedział 20 września, że większość parlamentarna podejmie inicjatywę w zakresie Izby Dyscyplinarnej SN oraz że "jest pełna zgoda prezydenta Andrzeja Dudy, żeby poprawić te kwestie, o których wiemy dzisiaj, że nie domagają".

I prezes Sądu Najwyższego Małgorzata Manowska powiedziała PAP w weekend, że pilne działania ustawodawcze są konieczne do likwidacji konfliktu wokół sądownictwa, odnosząc się m.in. do lipcowej decyzji TSUE ws. Izby Dyscyplinarnej SN. – Chciałabym ponownie wezwać władze publiczne, które dysponują inicjatywą ustawodawczą, do pilnego podjęcia stosownych działań ustawodawczych. Są one konieczne w celu normalizacji sytuacji i likwidacji tego wielkiego konfliktu wokół wymiaru sprawiedliwości – podkreśliła Manowska.

Projekt dotyczący Izby Dyscyplinarnej SN zapowiadał w sierpniu także wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla PAP. Prezes PiS mówił wówczas, że Izba Dyscyplinarna w tej postaci, w jakiej funkcjonuje ona obecnie, zostanie zlikwidowana.

