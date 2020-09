Ziobro pozostanie w rządzie? Gowin: zostanie, albo tego rządu nie będzie

Koniec kryzysu rządu Zjednoczonej Prawicy. Nie ma jeszcze oficjalnych komunikatów, ale politycy PiS potwierdzają, że do rządu wejdzie Jarosław Kaczyński, a minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro zachowa swoje stanowisko. Mam nadzieję, że już nic nie stanie na przeszkodzie, by szybko podpisać nową umowę koalicyjną – mówi z radością Jarosław Gowin.

Jarosław Kaczyński niebawem wejdzie do rządu Mateusza Morawieckiego - ujawniają politycy PiS. "Jego ewentualne wejście do rządu, podobnie jak zmniejszenie liczby ministerstw, to byłby dobry krok w celu usprawnienia funkcjonowania rządu" - mówił dziś w rozmowie z TVN24 Jarosław Gowin - lider Porozumienia.

Pytany czy on sam wraca do rządu odparł, że o tym kto będzie reprezentował Porozumienie w Radzie Ministrów zdecydują statutowe władze partii. "Wszystko wskazuje na to, że rzeczywiście to ja będę wskazany przez kierownictwo partii, ale dopóki nie ma takich decyzji pozostawmy tę sprawę otwartą" - dodał.

Kaczyński wicepremierem. Gowin: jesteśmy bardzo blisko" przezwyciężenia kryzysu

Gowin wyraził też nadzieję, że już nic nie stanie na przeszkodzie by szybko podpisać nową umowę koalicyjną PiS, Solidarnej Polski i Porozumienia. "Ta umowa będzie rozstrzygała sprawy programowe, kwestie nowej struktury rządu - wtedy przyjedzie czas na decyzje personalne i wtedy podejmę decyzję" - powiedział szef Porozumienia.

Pytany kiedy zostaną wznowione rozmowy koalicyjne wyraził nadzieję, że stanie się to jak najszybciej. "Najlepiej jeszcze dziś, dlatego że każda godzina bez rozstrzygnięć, to jest czas, w którym instytucje państwowe funkcjonują mniej sprawnie niż by mogły" - stwierdził.

Gowin ocenił, że "chyba jesteśmy bardzo blisko" przezwyciężenia kryzysu w Zjednoczonej Prawicy. "Na przezwyciężenie kryzysu zawsze trzeba patrzeć jako na szansę; wyjaśniliśmy sobie rozmaite różnice programowe, światopoglądowe. Mam nadzieję, że dalsza współpraca będzie się opierać z jednej strony na oczywistej zasadzie dominacji PiS, jako największej partii, ale z drugiej strony na zasadzie poszanowania autonomii i podmiotowości tych mniejszych partnerów koalicyjnych" - zaznaczył.

Ziobro zostanie w rządzie? Gowin: zostanie, albo tego rządu nie będzie

Gowin pytany czy w rządzie zostanie lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro odparł, że nie ma szansy na rząd większościowy inny niż z udziałem Solidarnej Polski, a partia ta stawia sprawę jednoznacznie desygnując Ziobrę na ministra sprawiedliwości. "A więc zostanie w tym rządzie, albo tego rządu nie będzie" - powiedział lider Porozumienia.

Zapytany o dalsze losy projektu nowelizacji tzw. ustawy covidowej - który zakłada, że naruszenie obowiązków służbowych i innych przepisów w związku z zapobieganiem i przeciwdziałaniem epidemii nie byłoby traktowane jako przestępstwo - powiedział, że "tutaj nigdy nie zgłaszaliśmy do tego zastrzeżeń, przynajmniej kierunkowo".

"Jeżeli chodzi o ustawę o ochronie zwierząt, popieramy jej kierunek. Natomiast zgłaszaliśmy wiele wątpliwości, mam nadzieję, że część z nich zostanie przyjęta w Senacie" - dodał.

RadioZET.pl/ PAP/ TVN24