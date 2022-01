Ziobro zostanie zdymisjonowany? Rzecznik rządu komentuje

Jarosław Kaczyński jest o krok od wyrzucenia z rządu ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro - pisaliśmy na portalu RadioZET.pl na początku stycznia. Przedstawiciele obozu rządzącego oficjalnie nie potwierdzają tych doniesień. - Jeżeli chodzi o zmiany w rządzie, jeżeli chodzi o ministra Ziobrę, czy innych członków Zjednoczonej Prawicy (...), nie planujemy takich zmian - oświadczył w czwartek w TVN24 rzecznik rządu.

Piotr Müller dopytywany, czy będzie tak niezależnie od tego, jak Solidarna Polska zachowa się w sprawie kwestii szczepień, odparł, że "akurat w zakresie szczepionek Solidarna Polska nie jest jakoś szczególnie krytyczna". - Pojedyncze osoby z Solidarnej Polski owszem, ale jako ugrupowanie takiego stanowiska nie wyrażali - powiedział minister.

Ziobro zostanie zdymisjonowany? Piotr Müller: Nie planujemy takich zmian

W poniedziałek szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki pytany o doniesienia w sprawie dymisji Ziobry odparł, że "nie ma takiej możliwości, ani potrzeby, ani planów, ani pomysłów". Dodał, że Ziobro jest szefem partii, która jest w sojuszu koalicyjnym z PiS i ma on swoje zdanie w różnych sprawach, w tym jeśli chodzi o wymiar sprawiedliwości.



Do doniesień odniosła się też rzeczniczka PiS Anita Czerwińska. - To są fakty medialne, czyli spekulacje, które dziennikarze czasem lubią uprawiać - powiedziała.

