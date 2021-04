Zjednoczona Prawica przetrwa do wyborów w 2023 roku? Polacy są podzieleni

Niemal co trzeci Polak uważa, że koalicja Zjednoczonej Prawicy rozpadnie się przed wyborami parlamentarnymi przewidywanymi na 2023 rok – wynika z nowego sondażu Social Changes dla prawicowego portalu wpolityce.pl. Najczęściej Polacy wybierali w tej sprawie odpowiedź "trudno powiedzieć".

Zjednoczona Prawica targana jest kolejnymi podziałami i sporami. Konflikty w obozie władzy uwidoczniały się ostro już w zeszłym roku przy przygotowaniu wyborów korespondencyjnych, czy szczytu unijnego ws. nowej perspektywy budżetowej. W obu przypadkach koalicjanci PiS prezentowali odmienne stanowiska.

Podziały wybrzmiewają na tyle mocno, że Polacy są podzieleni w sprawie trwałości koalicji. 32 proc. zapytanych przez pracownię Social Changes odpowiedziało, że dojdzie do rozłamu przed 2023 rokiem, co najprawdopodobniej będzie oznaczało przedterminowe wybory.

Zjednoczona Prawica przetrwa do 2023 roku? Co trzeci pytany w to nie wierzy

Przeciwne zdanie ma podobny odsetek pytanych (31 proc.), ale najwięcej badanych - 37 proc. wskazało odpowiedź "trudno powiedzieć". Z sondażu jasno wynika, że rozpad koalicji wieszczą główne siły popierające opozycję. W przypadku zwolenników Zjednoczonej Prawicy w jej rozpad wierzy jedynie 8 proc., ale wśród elektoratu Koalicji Obywatelskiej jest to 57 proc., a Polski 2050 Szymona Hołowni – 50 proc.

Wyborcy PiS i ich koalicjantów wierzą w zdecydowanej większości (77 proc.), że mimo podziałów rząd przetrwa do końca kadencji. Odwrotnie jest u sympatyków KO i Hołowni, odpowiednio 20 i 26 proc. Badanie zostało zrealizowane od 2 do 5 kwietnia metodą CAWI na panelu internetowym na próbie 1074 osób.

RadioZET.pl/PAP