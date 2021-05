Spodziewam się dalszych odejść ze Zjednoczonej Prawicy - przyznał w piątek Wojciech Maksymowicz, dawniej poseł klubu PiS i Porozumienia, a obecnie Polski 2050. Dopytywany, jaka to może być liczba, odpowiedział, że "od kilku do dwudziestu".

Wojciech Maksymowicz, który dołączył właśnie do Polski 2050, o okoliczności podjęcia tej decyzji był w piątek pytany na antenie TOK FM. - Takie decyzje to jest proces - mówił, podkreślając, że jego spór z kierownictwem Zjednoczonej Prawicy zaczął się tak naprawdę już rok wcześniej. - Uważałem, że absolutnie nie powinno być wyborów 10 maja (2020 r. - red.). Od tego momentu stałem się wielkim rozczarowaniem, a później może nawet wrogiem głównej dużej partii Jarosława Kaczyńskiego - wyjaśniał Maksymowicz.

Dopytywany, czy to za jego radą Jarosław Gowin oponował przeciw majowym wyborom, przyznał: "jeśli chodzi o stronę medyczną, epidemiologiczną, moje głosy były jednoznaczne". - Na pewno jednak trzeba oddać hołd Jarosławowi Gowinowi, że jak zobaczył, co się dzieje pod względem prawnym, jakie jest zagrożenie konstytucyjności szykowanych wyborów, jakie są działania, o których ostatnio mówił prezes NIK Marian Banaś, a już wtedy widać było, że tak może być, wtedy Jarosław Gowin był bardzo poruszony i ostro postawił się swoim sojusznikom - mówił.

Lider Ruchu Polska 2050 Szymon Hołownia i były członek Porozumienia Jarosława Gowina, poseł Wojciech Maksymowicz ‧ fot. PAP/Rafał Guz ‧ fot. PAP/Rafał Guz

Kolejne odejścia ze Zjednoczonej Prawicy?

Czy były poseł klubu PiS i Porozumienia spodziewa się odejść ze Zjednoczonej Prawicy? Owszem. - Tak spodziewam się, myślę, że tak będzie - przyznał. Zdaniem Maksymowicza koalicję rządzącą może opuścić od kilku do nawet kilkunastu czy dwudziestu osób. - Porządnych ludzi jest dużo więcej, ale są pod presją bycia żołnierzami wiernymi naczelnikowi państwa - stwierdził. - Nie da się ukryć, ta strona prawicowa straciła nas. Ale z pełną premedytacją, nie tacy byli potrzebni - zaznaczył.

Zdaniem Maksymowicza "przeskoczyć do Hołowni" mógłby np. Andrzej Sośnierz, który wystąpił z klubu PiS, ale jeszcze jest w Porozumieniu. Sośnierz był zresztą o to pytany w piątek w Radiu ZET. Jak mówił Becie Lubeckiej, "nie potwierdza, nie zaprzecza". - W tej chwili nie mam zamiaru odejść z Porozumienia Gowina. No, chyba że premier dołączy do klubu tych, którzy będą rozdawać pieniądze – dodał Gość Radia ZET. Podkreślił przy tym, że "scena polityczna tak w tej chwili faluje, tak się zmienia, że wszystko jest możliwe".

RadioZET.pl/TOK FM