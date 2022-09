Złoty spadochron prawej ręki Kurskiego z TVP. Bortkiewicz w Orlenie zarobi fortunę

Nie milkną echa niespodziewanej dymisji Jacka Kurskiego, który po 7 latach odszedł z TVP. Jego dymisja wywołała wiele spekulacji o tym, czy prezes Jarosław Kaczyński widzi go w nowej roli jako tego, który może pomóc wymyślić i wcielić w życie kampanię, która utrzyma PiS przy władzy. Większość komentatorów z okoliczności odwołania prezesa TVP wnioskowała, że Kurski musiał jednak podpaść władzom PiS za swoją działalność na Woronicza. Trudno jednak zrozumieć, co spowodowało, że dymisja miała miejsce właśnie teraz. Z jednej strony od informatorów w rządzie słychać było w ostatnich tygodniach o wielkiej aktywności Kurskiego, który miał tęsknić do wielkiej polityki. Jednak styl, w jakim Rada Mediów Narodowych zdecydowała o zmianie prezesa był zastanawiający, a informatorzy RadioZET.pl przekonywali w ostrych słowach, że Kurski został celowo upokorzony i straci wpływy.

Kłóciło się to jednak z awansem Joanny Kurskiej, żony odwołanego prezesa. Kobieta, zanim rozwiodła się z byłym mężem, pracowała jako podwładna Kurskiego w TVP i niemal jednocześnie z jego odwołaniem została zatrudniona jako dyrektor przy „Pytaniu na śniadanie”. Sprawa wyglądała na dogadaną wcześniej, bo prezes TVP kilka dni przed odwołaniem mówił w jednym z wywiadów, że liczy na to, że Joanna Kurska, jako wybitna ekspertka wróci do telewizji, kiedy on z niej odejdzie.

Jak ustaliło RadioZET.pl Stanisław Bortkiewicz, prawa ręka Jacka Kurskiego, odwołanego tydzień temu prezesa TVP, został doradcą zarządu ds. rynku mediów w Orlenie. W koncernie paliwowym może zarobić nawet 40 tys. miesięcznie. Według naszych źródeł to ostateczny dowód na to, że Kurski stracił wpływ na telewizję. W ciągu tygodnia pracę straciło wielu kluczowych współpracowników, a odejść ma jeszcze więcej. - Rewolucja kadrowa nie zmieni jednak ogólnego przekazu, a TVP będzie dalej prorządową tubą - mówi nam jeden z polityków Zjednoczonej Prawicy.

Błyskawiczne zatrudnienie żony prezesa odebrane zostało jako dowód na to, że z głosem Kurskiego wciąż trzeba się liczyć i faktycznie będzie miał wpływ na TVP nie mniejszy niż obecny prezes Mateusz Matyszkowicz, dotychczasowy członek zarządu. Dziś okazuje się, że fucha w śniadaniowej telewizji mogła być nagrodą pocieszenia dla państwa Kurskich. Kolejne dni przynoszą jednak wiadomości wskazujące na to, że na TVP mogą pojawić się zupełnie nowi i niezależni od byłego prezesa ludzie. Tym bardziej, że właśnie z Woronicza odszedł człowiek uznawany powszechnie w PiS za prawą rękę Kurskiego. Chodzi o Stanisława Bortkiewicza, faktycznego prezesa, który zajmował się codzienną pracą i kontrolą nad poszczególnymi inwestycjami i działalnością operacyjną telewizji.

- Bortkiewicz trzymał telewizję w ryzach i odpowiadał za wszystko, co było związane z finansami, a Kurski mógł skoncentrować się na politycznych interesach realizowanych na antenach i oczywiście własnym wizerunku – mówi nam jeden z producentów telewizyjnych współpracujących przez ostatnie lata z TVP.

Informacja, do której dotarło RadioZET.pl wskazuje, że prezes Kurski może nie mieć tak silnego wpływu na to, co dzieje się w TVP, jak mogłoby się wydawać. Jak ustaliliśmy, wieloletni dyrektor ds. korporacyjnych Stanisław Bortkiewicz zaraz po odejściu z TVP znalazł zatrudnienie w Orlenie. Oficjalnie został zatrudniony jako doradca zarządu ds. rynku mediów. Według siatki płac stosowanej w koncernie paliwowym może on zarabiać średnio nawet ponad 40 tys. miesięcznie. Na nasze pytania o jego zatrudnienie służby prasowe Orlenu nie odpowiedziały.

Stanisław Bortkiewicz jest blisko związany z PiS od kilkunastu lat. Dał się poznać jako sprawny menadżer, m.in jako prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w stolicy, świetne opinie wystawiał mu były prezes TVP i bliski wieloletni współpracownik Lecha Kaczyńskiego, zmarły kilka lat temu Andrzej Urbański. W TVP był przez lata szarą eminencją, a brak informacji o jego przyszłości na Woronicza 17 w pierwszych dniach rządów nowego prezesa odbierano jako dowód, że interesy i wpływy Kurskiego nie będą zagrożone.

- Jego odejście to koniec epoki Kurskiego - mówi nam nasze źródło współpracujące z TVP przez wszystkie lata rządów odwołanego właśnie prezesa. Wskazuje też, że decyzji zrywających z modelem zarządzenia "Kury" jest więcej. Jak informują wirtualnemedia.pl nowy prezes Matyszkiewicz odsunął od współpracy dwóch reżyserów widowisk muzycznych Mikołaja Dobrowolskiego i Roberta Klata, którzy za czasów Kurskiego byli systematycznie delegowani do szczególnie ważnych wizerunkowo koncertów. To oni mieli też przygotowywać koncert, jaki miał odbyć się przy okazji otwarcia kanału na Mierzei Wiślanej planowanego na 17 września. Koncert odwołano, choć jest to jedna z najważniejszych dla PiS imprez mających pokazać skuteczność w realizowaniu inwestycji.

- Ci ludzie zarobili fortunę na imprezach robionych dla Jacka, więc zdaniem pracowników TVP ich odsunięcie może być sygnałem od nowego prezesa, że w dziedzinie rozrywki wiele się w TVP zmieni - twierdzi inny znany reżyser widowisk telewizyjnych.