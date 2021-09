Nie będziemy zmieniali czasu na zimowy? Projekt ustawy już w Sejmie

Będę namawiał panią marszałek (Sejmu, Elżbietę Witek, przyp.), by Sejm zajął się w środę (29 września) ustawą o wprowadzeniu na stałe czasu letniego w Polsce – powiedział Radiu ZET poseł PSL Marek Sawicki. Czy jest możliwe, że już tej jesieni nie będziemy przestawiali wskazówek zegarków?

Zmiana czasu przestanie obowiązywać już tej jesieni? Stosowny projekt ustawy w tej sprawie złożyli w Sejmie posłowie opozycyjnego PSL. Ludowcy wnoszą, by w Polsce przez cały rok obowiązywał wyłącznie czas letni.

Sprawa jest przedmiotem wspólnej decyzji państw Unii Europejskiej. O ile Parlament Europejski już dawno zadecydował, że przestaniemy zmieniać czas z letniego na zimowy, to w poszczególnych państwach członkowskich sprawa wciąż się komplikuje.

Kiedy zmiana czasu na zimowy 2021? Jest projekt ustawy w Sejmie

Zdaniem PSL Polska powinna dać przykład i wyjść w sprawie przed szereg. – Ciągłe zmienianie czasu jest kompletnie bez sensu – powiedział reporterowi Radia ZET Marek Sawicki, poseł PSL. Zaznaczył, że w Unii Europejskiej nie wszystkie państwa funkcjonują w jednej strefie czasowej.

Punktem spornym między państwami UE jest m.in. to, jaki czas powinien być czasem jednolitym. Część państw chce, by był to czas letni, ale inne wolą na stałe wprowadzić czas zimowy. PSL wniósł projekt ustawy pod najbliższe obrady Sejmu. Najbliższe posiedzenie – trzydniowe – rozpocznie się w środę 29 września.

