Zmiana ordynacji wyborczej na życzenie Kaczyńskiego? Prezydent Duda postawił warunek

Andrzej Duda w programie Gość Radia ZET został zapytany przez Bogdana Rymanowskiego, czy zgodziłby się na zmianę ordynacji wyborczej z większą liczbą okręgów, w których do zdobycia byłoby mniej mandatów, gdyby poprosił go o to prezes PiS Jarosław Kaczyński.

- Czy zadzwoni do mnie pan prezes Jarosław Kaczyński, czy zadzwoni do mnie pan premier, czy zadzwoni do mnie jakikolwiek inny polityk, czy lider jakiejkolwiek innej partii, która jest w parlamencie i może wystąpić z inicjatywą ustawodawczą, pierwszą moją prośbą i pytaniem zarazem, ale też żądaniem, będzie to, aby przedstawić konkretny projekt ustawy z konkretnymi rozwiązaniami, bo dopiero wtedy będziemy mogli zacząć poważną rozmowę - odpowiedział prezydent.

Duda ws. zmiany ordynacji wyborczej: Najpierw projekt ustawy

- Czy ma pan wątpliwości, aby zmieniać ordynację na rok przed wyborami? - dopytał Rymanowski.

- Zawsze mam wątpliwości, jeżeli chodzi o każdą ustawę i chcę, żeby każda ustawa była zgodna z konstytucją i normami, w jakich powinno funkcjonować państwo demokratyczne. Dałem temu wyraz chociażby nie zgadzając się na ordynację do Parlamentu Europejskiego, która w ukryty sposób podnosiła próg wyborczy do - zdaniem niektórych - nawet 12 proc. - odparł Duda. - Ja uważałem, że drastyczne podniesienie progu wyborczego jest niedopuszczalne, bo wyeliminuje ogromną część reprezentacji demokratycznej (...), a tym samym odbierze głos wyborcom - dodał prezydent.

- Trochę brzmi to jak zapowiedź kolejnego weta - wtrącił prowadzący.

- Absolutnie nie ma zapowiedzi kolejnego weta. Mówię po prostu, że biorę pod uwagę różne okoliczności. Zwłaszcza biorę pod uwagę kwestię demokratycznych standardów i prawdziwej możliwości realizacji zasad demokracji, a więc prawdziwej możliwości wybierania, realnego wybierania - odpowiedział Duda.

Prezydent Duda został też zapytany o to, czy pomysł zwiększenia liczby okręgów "jest dobry, czy zły". - Wszystko zależy od tego, jakie będą szczegółowe rozwiązania. Na razie żadna propozycja nie leży na stole i nikt nie odbywał ze mną żadnej poważnej rozmowy na ten temat - zwrócił uwagę prezydent.

