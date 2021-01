Zmiany w resorcie Przemysława Czarnka. Jest nowy wiceminister

Tomasz Rzymkowski został powołany na stanowisko sekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji i Nauki oraz pełnomocnika rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego. Nominację premiera Morawieckiego wręczył szef MEiN Przemysław Czarnek.

Do zmian w kierownictwie resortu edukacji i nauki doszło we wtorek 22 stycznia. Nominację na stanowisko sekretarza stanu w MEiN oraz pełnomocnika rządu do spraw kształcenia ogólnego i nadzoru pedagogicznego wręczył Tomaszowi Rzymkowskiemu szef resortu Przemysław Czarnek.

Tomasz Rzymkowski z PiS jest doktorem nauk prawnych. Stopień doktora uzyskał w 2018 roku na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Jest członkiem trzech komisji sejmowych: Regulaminowej, Spraw Poselskich i Immunitetowych, Łączności z Polakami za Granicą oraz Ustawodawczej. Rzymkowski jest również przewodniczącym Parlamentarnego Zespołu ds. Uregulowania Stosunków Własnościowych.

Oprócz Rzymkowskiego w randze sekretarzy stanu w MEiN jest Wojciech Murdzek, Dariusz Piontkowski, Marzena Machałek i Włodzimierz Bernacki, a w randze podsekretarza stanu - Anna Budzanowska.

RadioZET.pl/PAP