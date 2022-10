Szykują się zmiany w rządzie. Nieoficjalnie: wtedy Duda powoła nowego ministra

Prezydent Andrzej Duda ma w środę po południu powołać wiceszefa klubu PiS Marka Kuchcińskiego na ministra w KPRM - wynika z nieoficjalnych informacji PAP ze źródeł zbliżonych do Kancelarii Prezydenta. Według źródeł rządowych tego samego dnia premier Mateusz Morawiecki może powołać Kuchcińskiego na szefa KPRM.

Doniesienia o tym, że Marek Kuchciński ma zostać szefem KPRM - obejmie tę funkcję po Michale Dworczyku, który niedawno złożył rezygnację - potwierdził w ubiegły czwartek szef klubu PiS, wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki, a potem sam Kuchciński. - Na pytanie, czy dostałem propozycję potwierdzam: dostałem propozycję - powiedział były marszałek Sejmu.

Premier powiedział w czwartek dziennikarzom, że powołanie Kuchcińskiego na szefa KPRM to jego autorski pomysł. - Poprosiłem pana marszałka Marka Kuchcińskiego o to, żeby współpracował ze mną w tej najbliższej roli, najważniejszej roli jaką jest szef kancelarii – mówił Morawiecki.

Prezydent Duda dokona zmian w rządzie. Powoła Kuchcińskiego na ministra

Nieoficjalnie źródła PAP zbliżone do Pałacu Prezydenckiego potwierdzają, że prezydent Andrzej Duda ma dokonać zmian w rządzie podczas środowej uroczystości; Marek Kuchciński zostanie ministrem w KPRM. Z kolei według źródeł rządowych prawdopodobnie jeszcze tego samego dnia Mateusz Morawiecki ma powołać Marka Kuchcińskiego na stanowisko szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Marek Kuchciński od listopada 2015 roku do sierpnia 2019 roku był marszałkiem Sejmu. Podał się do dymisji krótko przed końcem kadencji, gdy wyszło na jaw, że wykorzystywał rządowy samolot do prywatnych celów. W obecnej kadencji był przewodniczącym Komisji Spraw Zagranicznych.

RadioZET.pl/PAP