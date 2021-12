Projekt noweli wprowadza do Prawa oświatowego możliwość tego, że kurator będzie mógł na wniosek rodziców sprzeciwić się wejściu do szkoły organizacji pozarządowej, która będzie na przykład chciała demoralizować dzieci - powiedział w poniedziałek w TVP Info minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Przemysław Czarnek był pytany w TVP Info o nowelizację ustawy Prawo oświatowe. Projekt, którym zajmą się posłowie na posiedzeniu Sejmu (rusza we wtorek), wywołuje kontrowersje w zakresie nowych uprawnień, które mają otrzymać kuratorzy oświaty.

Pomysł sceptycznie ocenili posłowie Platformy Obywatelskiej. Przestrzegli, że szkoła z publicznej stanie się partyjną i będzie to oznaczało tornado, które zmiecie demokrację.

Czarnek: "Lewica ma świra na punkcie twardej edukacji seksualnej"

Czarnek odniósł się do komentarzy polityków opozycji w prorządowej telewizji. - W tej ustawie, która dzisiaj będzie procedowana [...] nie ma nic takiego, co by mogło usprawiedliwiać tego rodzaju histerię - powiedział szef MEiN. Stwierdził bez ogródek, że "lewica i lewactwo mają świra na punkcie twardej edukacji seksualnej typu B, które demoralizuje dzieci i wtłacza im w głowy nieprawdopodobne głupoty".

- Ja tylko przypomnę, że to nie pierwszy "lex Czarnek". Mówiono o nim już latem tego roku, kiedy uchwalaliśmy ustawę, dzięki której dzisiaj dzieci i młodzież w liczbie 200 tys. wyjechały za publiczne pieniądze, państwowe, na wycieczki w ramach programu "Poznaj Polskę" – zachwalał Czarnek w programie TVP Info.

Czarnek zaznaczył, że projekt noweli wprowadza do Prawa oświatowego możliwość tego, że kurator będzie mógł na wniosek rodziców "sprzeciwić się wejściu do szkoły organizacji pozarządowej, która będzie na przykład chciała demoralizować dzieci. Minister ocenił, że jest to potrzebne, gdyż obecnie rodzice nie orientują się, jaka jest treść przekazywana przez organizacje pozarządowe na zajęciach pozalekcyjnych.

Dyrektorom szkół będą groziły "dyscyplinarki"

- W związku z tym później się dopiero okazuje, że jest to treść absolutnie demoralizująca, zgłaszają się do kuratorów, proszą powstrzymać, kurator nie ma narzędzia. Po wejściu w życie tej ustawy [...] kurator będzie musiał otrzymywać od dyrektora szkoły treść, jaką organizacja pozarządowa, każda jedna, będzie chciała przekazywać w szkole dzieciom – wskazał Czarnek. Zgodnie z projektem, jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.

Nowelizacja zmierza też do zwiększenia nadzoru nad zajęciami prowadzonymi w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje. Zgodnie z projektem dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek – przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje – uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce.

RadioZET.pl/PAP/TVP Info