Zniszczono biuro poselskie Janusza Kowalskiego. "Czyżby reakcja totalnej opozycji?"

Janusz Kowalski poinformował, że w nocy z czwartku na piątek ktoś zniszczył wejście do jego biura poselskiego w opolskim Paczkowie. "Czyżby to reakcja totalnej opozycji po wczorajszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, dającym gwarancję suwerenności Rzeczpospolitej Polskiej?" - napisał na Twitterze.

Janusz Kowalski to poseł znany z kontrowersyjnych wypowiedzi i mocnego akcentowania kwestii "suwerenności Polski". Swego czasu namawiał do zawetowania unijnego budżetu, "by uchronić Europę przed bezprawiem, a Polskę przed utratą części suwerenności". Innym razem wraz z posłanką PiS Anną Siarkowską przeprowadził interwencję w jednym z pomorskich domów dziecka, twierdząc, że otrzymali sygnały, iż dzieci były tam zmuszane do szczepień.

Zniszczono biuro Janusza Kowalskiego. Poseł reaguje

W ostatnich dniach parlamentarzysta Solidarnej Polski nie ma najlepszej passy. W środę został przez dziennikarza TVN24 przyłapany na tym, że nie zna słów polskiego hymnu, chociaż obóz rządzący pracuje nad ustawą, która m.in. zamieniałaby kolejność zwrotek Mazurka Dąbrowskiego.

Teraz poinformował w mediach społecznościowych, że ktoś zniszczył wejście do jego biura poselskiego na Rynku w Paczkowie (woj. opolskie). Na udostępnionym przez polityka zdjęciu widać okno oraz drzwi wejściowe zamalowane czerwoną farbą. W swoim tweecie Kowalski zasugerował, z jakiego kręgu mógł pochodzić domniemany sprawca.

"Czyżby to reakcja totalnej opozycji po wczorajszym wyroku Trybunału Konstytucyjnego, dającym gwarancję suwerenności Rzeczpospolitej Polskiej?" - pytał retorycznie. Zapowiedział też, że powiadomi o całej sytuacji policję.

RadioZET.pl/Twitter