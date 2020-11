Zuzanna Rudzińska-Bluszcz niemal miesiąc po poprzedniej próbie znów nie uzyskała poparcia Sejmu na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Za jej kandydaturą zagłosowało 204 posłów, przeciw było 244, a 3 wstrzymało się od głosu. Wcześniej kandydaturę Rudzińskiej-Bluszcz negatywnie zaopiniowała Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

W czwartek wieczorem przed głosowaniami Zuzanna Rudzińska-Bluszcz powiedziała dziennikarzom w Sejmie, że wydarzenia ostatnich dnia pokazują, jak ważny jest urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. - Myślę, że jest najwyższy czas na wybranie Rzecznika Praw Obywatelskich, bo właśnie mija sto dni od końca kadencji rzecznika VII kadencji, czyli Adama Bodnara - mówiła. Dodała, że obawia się, iż to może nie nastąpić, bo "większość rządowa lekceważy ten urząd".

Kandydaturę Rudzińskiej-Bluszcz zgłosiły kluby opozycyjne, a poparcie dla niej wyraziło ponad 1 tys. organizacji społecznych. To obecnie główna koordynatorka sądowych postępowań strategicznych w Biurze RPO.

"Jak długo będzie rządził PiS, tak długo o wyborze na funkcje publiczne będzie decydowała legitymacja partyjna w kieszeni, a nie kompetencje i kwalifikacje" - skomentowała w sieci posłanka KO Kamila Gasiuk-Pihowicz. "Po raz trzeci rozpoczyna się na nowo procedura zgłaszania kandydatów i kandydatek na RPO. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, dalej możesz liczyć na nasze wsparcie" - dodała Małgorzata Tracz (Zieloni).

Sprawę komentują też internauci. "Będą ja upokarzać, aż się podda? To jest niepojęte", "I tak w kółko", "Rząd ma głęboko gdzieś obywateli, więc taki urząd jest dla nich problemem" - to tylko niektóre z wpisów na Twitterze.

Koniec kadencji RPO Adama Bodnara

5-letnia kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich Adama Bodnara upłynęła 9 września, ale - zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Obywatelskich - nadal pełni on tę funkcję do czasu powołania swego następcy.

Rzecznika Praw Obywatelskich powołuje Sejm za zgodą Senatu na wniosek marszałka Sejmu albo grupy 35 posłów. Jeżeli Senat odmówi wyrażenia zgody na powołanie rzecznika (na podjęcie uchwały wyrażającej zgodę lub sprzeciw ma miesiąc), Sejm powołuje na stanowisko rzecznika inną osobę.

We wrześniu grupa posłów PiS skierowała do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisu ustawy o RPO dotyczącego pełnienia obowiązków przez dotychczasowego Rzecznika po upływie jego kadencji, do czasu powołania jego następcy. Zdaniem wnioskodawców, taki przepis jest niezgodny z konstytucją. Trybunał miał zająć się tym wnioskiem we wtorek, termin ten został jednak odwołany.

Posłuchaj podcastu

RadioZET.pl/PAP