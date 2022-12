Andrzej Duda oszukał Czarnka? "Wcześniej mówił co innego"

Przemysław Czarnek stwierdził w Gościu Radia ZET, że nie ma żalu do głowy państwa oraz że Andrzej Duda skorzystał z przysługującego mu prawa weta w kolejnej wersji projektu ustawy lex Czarnek.

Czarnek o wecie Andrzeja Dudy. "Wcześniej mówił co innego"

Prowadzący Bogdan Rymanowski pytał ministra o okoliczności spotkania z prezydentem, jeszcze przed decyzją ws. lex Czarnek 2.0. - Spotkanie z prezydentem? Mieliśmy 8 dni przed wetem – powiedział Czarnek.

- Mówił panu: panie ministrze, podpisuję ustawę? - pytał red. Rymanowski.

- Tak – odparł Przemysław Czarnek.

- Powiedział, że mu się podoba? - dopytywał dziennikarz.

- Tak – wyjaśnił krótko minister. - Żadnych [zarzutów i obiekcji – red.]. PAD sam zaprosił mnie na spotkanie, tym większe było moje zdziwienie później - powiedział Czarnek.

Kolejna odsłona „lex Czarnek”? „To konieczność”

Czy będzie zatem „lex Czarnek 3.0.”? - Zaraz po wecie dyskusje były gorące i mnóstwo posłów PiS, zwłaszcza z komisji edukacji mówiło, że to konieczność. Też uważam, że to konieczność. Trzeba spowodować transparentność działania organizacji pozarządowych w szkołach – uważa minister edukacji i nauki. I zapowiada: - Słyszałem, że wiele osób zbiera podpisy pod obywatelskim projektem ustawy w tej sprawie. Jego zdaniem "to byłoby lepszym rozwiązaniem".

RadioZET.pl/MA