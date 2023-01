Andrzej Duda , wraz z prezydentami Ukrainy i Litwy, uczestniczył we Lwowie w szczycie prezydentów Trójkąta Lubelskiego . Prezydent Polski podczas konferencji prasowej po powrocie do kraju został zapytany o spotkanie z mieszkańcami Lwowa, którzy żegnali go owacjami, a także o sondaż kijowskiego think tanku Centrum Nowej Europy, z którego wynika, że polski prezydent cieszy się największym zaufaniem obywateli Ukrainy spośród wszystkich zagranicznych przywódców.

- To była owacja dla Polaków, nie dla mnie; to była owacja dla całego naszego społeczeństwa za serce, za otwartość - mówił w środę prezydent Andrzej Duda, komentując spotkanie z mieszkańcami Lwowa.

Andrzej Duda we Lwowie. Wiwatowano go jak gwiazdę rocka

Jak mówił, Polacy mimo kryzysu i wielu trosk niosą pomoc Ukraińcom. - Nasi sąsiedzi Ukraińcy to widzą i wiedzą to. Ta serdeczność wobec prezydenta Polski, który - rozumiem - w ich oczach reprezentuje Polaków, jest tego, mam nadzieję, dla wszystkich moich rodaków bardzo wzruszającym wyrazem - dodał prezydent.

Kancelaria Dudy opublikowała w internecie zdjęcia i wideo z przyjęcia polskiego prezydenta we Lwowie. Widać na nich, jak przechodnie ściskają dłonie Dudy i robią mu zdjęcia telefonami. - Dziękuję, dziękuję bardzo - odpowiadał prezydent Polski.

Prezydent Andrzej Duda cieszy się największym zaufaniem obywateli Ukrainy spośród wszystkich zagranicznych przywódców - wynika z sondażu przeprowadzonego na zlecenie kijowskiego think tanku Centrum Nowej Europy. Polski prezydent wyprzedził w rankingu prezydenta USA Joe Bidena i przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulę von der Leyen. Prezydent Andrzej Duda zwyciężył w rankingu kijowskiego think tanku już po raz drugi z rzędu.

Działania polskiego prezydenta pozytywnie oceniło 87 proc. ankietowanych, natomiast Bidena i von der Leyen - odpowiednio 79 proc. i 73 proc. Obywatele Ukrainy docenili również postawę premiera Wielkiej Brytanii Rishiego Sunaka (64 proc. poparcia), przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela (51 proc.) i prezydent Mołdawii Mai Sandu (50 proc.) - czytamy na portalu RBK-Ukraina, który podsumował rezultaty badania.

RadioZET.pl/PAP - Rafał Białkowski, Wojciech Huk