Awantura o tęczowe opaski na Sylwestrze TVP. Ziobryści chcą wyjaśnień premiera

Sylwester TVP, a zwłaszcza występ głównej gwiazdy wydarzenia, zespołu Black Eyed Peas, przyniósł kolejne tarcia w rządzie. Po koncercie, na którym członkowie zespołu wystąpili z tęczowymi opaskami na ramionach, oburzenie wyrazili przedstawiciele Solidarnej Polski.

Zbigniew Ziobro domaga się od premiera wyjaśnień w tej sprawie. W poniedziałek 2 stycznia zapowiedział, że przed posiedzeniem Sejmu dojdzie do wspólnego spotkania. Minister wskazał, że politycy SP "zapewne też będą chcieli zapytać pana premiera o to, czy ten pewnego rodzaju manifest ze strony Telewizji Publicznej - skoro była to zaplanowana akcja związana z promocją pewnych postaw i wartości w obszarze publicznym - jest kolejnym elementem ustępstw wobec żądań UE".

Awantura o tęczowe opaski na Sylwestrze TVP. Ziobro reaguje

- Było dla nas rzeczą zaskakującą, kiedy telewizja publiczna zdecydowała się na świadomy udział w promowaniu symboli i wartości, które są zaprzeczeniem wartości bliskim naszym wyborcom i naszym przekonaniom - mówił na konferencji miinster Ziobro.

W ten sposób Ziobro połączył sprawę tęczowych opasek z łagodzeniem sporu polskiego rządu z UE, który wciąż stara się o odblokowanie środków z KPO. - Niebawem spotkamy się z panem premierem, będzie to okazja do dyskusji na temat KPO, szantażu ze strony Unii Europejskiej - powiedział Ziobro na konferencji w Sejmie.

Minister sprawiedliwości wskazał, że w spotkaniu z premierem mają wziąć udział wszyscy parlamentarzyści SP. Ma do niego dojść przed najbliższym posiedzeniem Sejmu zaplanowanym w dniach 11-13 stycznia.

Po występie Black Eyed Peas politycy SP wyrażali swoje oburzenie w sieci. Wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski grzmiał o "homopropagandzie za 1 mln dolarów", a wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł pisał o "Sylwestrze Wynaturzeń".

RadioZET.pl/PAP - Karol Kostrzewa, Mateusz Mikowski