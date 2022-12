Kurator Nowak nie odpuszcza w święta. Pisze o "wymyślaniu kolejnych płci"

Barbara Nowak słynie z kontrowersyjnych wypowiedzi, niekoniecznie opartych na faktach i wiedzy naukowej. Małopolska kurator oświaty w przeszłości przekonywała m.in. że szczepionki przeciw COVID-19 to "eksperymenty". Jej słowa krytykował minister zdrowia Adam Niedzielski, nazywając je "oznaką braku rozumu".

Kurator Nowak pisze o "wymyślaniu kolejnych płci"

Z kolei w przeddzień święta Wszystkich Świętych opublikowała wpis, w którym apelowała, by "wyrzucić do kosza bzdury o klimacie" i "eksperymenty z płciami", a także "oczyścić ulice z niewoli ekologizmów".

Tym razem, w Boże Narodzenie, również nie powstrzymała się od publikacji w mediach społecznościowych. W swoim poście na Twitterze przemyciła nie tylko krytykę aborcji czy eutanazji, ale obraziła przy tym osoby transpłciowe.

"W Narodzeniu Bożej dzieciny zachwyca cud życia. Szacunek do życia likwiduje masę patologii - aborcje, dyskryminacje, nietolerancje, eutanazje i inne. Przestrzegając praw naturalnych nie musiałaby ludzkość tracić energii na antydyskryminowanie, włączanie, wymyślanie kolejnych płci" - napisała.

To nie wszystko, bo przed tygodniem kuratorka z Małopolski skrytykowała "lewackich" radnych miejskich z Częstochowy i Krakowa, "którzy chcą zlikwidować finansowanie lekcji religii".

"Pytam czy śladem swoich komunistycznych protoplastów planują w kolejnych działaniach powrócić do więzienia katolików i mordów księży? Do niszczenia kościołów?" - mogliśmy przeczytać we wpisie.

