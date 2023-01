Bunt w Trybunale Julii Przyłębskiej. Poinformowali o tym Andrzeja Dudę

O konflikcie w Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej pisze "Rzeczpospolita". Pismo do pani prezes w sprawie zwołania Zgromadzenia Ogólnego TK podpisało sześciu sędziów: Wojciech Sych, Jakub Stelina, Mariusz Muszyński, Andrzej Zielonacki, Zbigniew Jędrzejewski oraz Bohdan Święczkowski.

Bunt w Trybunale Konstytucyjnym

Sygnatariusze powołują się na ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przekonują, że 20 grudnia 2022 dobiegła końca 6-letnia kadencja Przyłębskiej na stanowisku prezesowskim. O sprawie zawiadomili już prezydenta Andrzeja Dudę.

Przez lata obowiązywał przepis, wedle którego kadencja prezesa TK kończy się w momencie zakończenia jego 9-letniej kadencji jako sędziego. Czyli np. jeśli dany sędzia został szefem TK rok po tym, jak delegowano go do Trybunału, to mógł pozostać prezesem przez następnych 8 lat.

Problemem jest tutaj jednak ustawa, którą PiS przeforsował jeszcze pod koniec 2016 roku, ograniczająca okres "prezesury" do lat 6. Weszła ona w życie 20 grudnia 2016, ale z 14-dniowym tzw. vacatio legis (odroczenie momentu rozpoczęcia obowiązywania danego aktu prawnego - red.). Czyli formalnie zaczęła obowiązywać 3 stycznia 2017 roku.

PiS zmienił ustawę. Co z Przyłębską?

Jednak już 21 grudnia 2016 Przyłębską wybrano na prezes Trybunału. Od tamtej pory minęło 6 lat i powstał spór prawny między zwolennikami pozostania Przyłębskiej na stanowisku a tymi, którzy uważają, że należy ponownie wdrożyć procedury ws. wyboru przewodniczącego.

Zdaniem prawników Fundacji Batorego "działania prawa dawnego, które zostało już uchylone, nie można domniemywać po wejściu w życie prawa nowego". Tym samym z dniem wejścia w życie przepisu o kadencji prezes TK - zdaniem prawników Fundacji Batorego - znalazł on zastosowanie również do sędzi Przyłębskiej powołanej dwa tygodnie wcześniej na prezesa TK.

Biuro TK w niedawnej odpowiedzi dla Tygodnika "Polityka" napisało: "W chwili wyboru obecnie urzędującego Prezesa TK przepisy nie określały kadencji tego urzędu, a zatem – tak jak w przypadku wszystkich poprzednich prezesów - kadencja urzędującego Prezesa TK zakończy się z chwilą wygaśnięcia mandatu sędziego TK".

Morawiecki i prawnicy: Przyłębska na stanowisku do 2024

Z kolei otoczenie premiera Mateusza Morawieckiego, jak i on sam, przekonuje, że "nie ma tutaj żadnych wątpliwości", a kadencja Przyłębskiej jako szefowej Trybunału potrwa aż do 9 grudnia 2024, czy do momentu aż upłynie 9 lat od desygnowania jej przez Sejm i prezydent do składu gremium.

"Kadencja Julii Przyłębskiej jako Prezesa TK upływa w dniu 9 grudnia 2024 r., czyli w dniu, w którym upływa również kadencja Julii Przyłębskiej jako sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wybranego do pełnienia urzędu sędziego TK przez Sejm RP w dniu 9 grudnia 2015 r." - czytamy w przekazanej Polskiej Agencji Prasowej opinii podpisanej przez przewodniczącego Rady Legislacyjnej prze Prezesie Rady Ministrów prof. Marka Szydłę, prawnika z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Prof. Szydło przypomniał, że Julia Przyłębska została powołana przez Prezydenta RP na prezesa Trybunału 21 grudnia 2016 r. "Obowiązujące w dniu 21 grudnia 2016 r. przepisy ustawowe nie przesądzały tego, ile czasu trwa kadencja Prezesa TK. Należało zatem wówczas przyjmować - jak bardzo trafnie stwierdził to sam TK w wyroku z 9 grudnia 2015 r. w sprawie K 35/15 że okres sprawowania danej funkcji kierowniczej przez sędziego TK zależał od czasu, jaki pozostawał osobie wybranej do końca jej kadencji jako sędziego TK" - czytamy.

RadioZET.pl/Rzeczpospolita/PAP